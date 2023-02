Nancy Pazos abandonó el estudio de Telefe en vivo por una emergencia

Nancy Pazos se tuvo que ir rápido del programa de Georgina Barbarossa. Los motivos que brindó la panelista de Telefe.

Nancy Pazos sorprendió a todos en vivo y abandonó por una emergencia el estudio de A La Barbarossa, el programa de Georgina Barbarossa por Telefe. La reacción de la panelista generó una gran tensión en el programa, y después de unos minutos, regresó para dar sus explicaciones.

"Un trámite, un trámite", dijo Georgina Barbarossa, desconociendo lo que en realidad sucedía con su compañera. Lío Pecoraro tomó la palabra y mientras observaba su celular, expuso qué obligó a Nancy Pazos a irse del estudio de Telefe: "Le están por llevar el auto, entonces tuvo que salir para que la grúa no se lo lleve".

Frente a la revelación de Pecoraro, la conductora se mostró sorprendida. "¿En serio? Pero había llegado temprano y todo. Con razón llegó temprano". Después de unos pocos segundos, una de las panelistas confirmó lo que nadie se esperaba: finalmente se lo llevó la grúa.

Cuando volvió al estudio, Nancy Pazos ratificó lo dicho por su compañera y bromeó con la situación. "Fue Santilli", lanzó entre risas, en referencia a Diego Santilli, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio que fue su pareja años atrás.

Máxima tensión en vivo entre Nancy Pazos y Georgina Barbarossa en Telefe: "Tus hijos"

Georgina Barbarossa y Nancy Pazos protagonizaron un momento de tensión en Telefe en medio de un acalorado debate. La conductora y la panelista del ciclo matutino del canal de las pelotas analizaron un tema sensible para Barbarossa y se dijeron comentarios subidos de tono.

La periodista y Barbarossa discutieron sobre la condena a cadena perpetua a cinco de los asesinos de Fernando Báez Sosa y un comentario de Pazos provocó una reacción contundente en la conductora del ciclo. Cabe recordar que Georgina perdió a su marido en un robo callejero, cuando fue asesinado en 2001, por lo que este caso puede sensibilizarla de una manera especial.

"Para mí ayer fue un día muy triste desde todo punto de vista, si nosotros estamos acá festejando que a unos pibes les dieron perpetua, estamos todos muy mal", opinó Pazos, quien conduce el ciclo sobre actualidad política Ruleta Rusa en radio Metro todas las mañanas.

Barbarossa reaccionó ante el punto de vista de su compañera de trabajo y soltó una frase que causó tensión en el ambiente: "Porque no fue tu hijo al que mataron, porque si es tu hijo al que mataron vos lo que queres es que se pudran en la cárcel". Ante esa realidad, Pazos se vio en la obligación de explicar lo que había querido decir en su anterior apreciación y enunció: "No estoy diciendo que está mal que les hayan dado perpetua, estoy diciendo que no lo festejo, que es un día triste. Evidentemente, que estos chicos hayan crecido y hayan sido así, no es solamente un tema de los papás, es un tema social".