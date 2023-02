Alfa dijo que tuvo una cita con la panelista menos pensada de Gran Hermano

Walter "Alfa" Santiago decidió compartir que tuvo una cita con una integrante del panel de Gran Hermano y dejó mudo a Santiago del Moro en Telefe.

La salida de Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano generó muchísimo interés entre los televidentes. En la gala del pasado martes 14 de febrero, el participante más polémico de la casa dijo que tuvo una cita con una panelista del programa emitido por Telefe y hasta el propio Santiago del Moro quedó mudo.

Todo comenzó en pleno debate sobre las actitudes de "Alfa" en la casa de GH. Josefina "La China" Ansa tomó la palabra y se refirió a algunos de los sorpresivos elogios que el panel le hizo: "Estoy asombrada con todas las flores que te tiran. Te mataban, Alfa".

En dicho momento, Walter tomó la palabra y anunció que salió a comer con la panelista menos pensada del reality: "Con Laura (Ubfal) ayer fuimos a cenar y está todo bien". Santiago del Moro comenzó a reírse y no emitió ni una sola palabra. Sin embargo, Ceferino Reato reaccionó: "Hoy es el Día de los Enamorados. ¿Qué le vas a regalar?".

Alfa de Gran Hermano le hizo un picante comentario a Laura Ubfal.

"Es un gran fabulador", sostuvo Laura, que a lo largo de la estadía de "Alfa" lo fulminó por sus polémicos dichos y acciones en Gran Hermano. Picante como siempre, el hombre de 61 años que en la gala del lunes 13 de febrero se acercó para besarla, le indicó que tenía un obsequio: "Laura, tengo en el baúl del auto el regalo". "Muchas gracias", respondió la panelista.

Las reacciones de las redes sociales tras la confesión de Alfa sobre Laura Ubfal

Santiago del Moro se la pudrió a Alfa en Gran Hermano y se vivió un tenso momento en Telefe

La tensión en el estudio de Telefe se sintió cuando "Alfa" habló sobre cómo fue que se originó su pelea con Romina, quien lo eliminó en un mano a mano que dejó memes peronistas en las redes. En dicho marco, el participante de 61 años dio a entender que todo comenzó a raíz de un comentario que Del Moro hizo en una de las galas: "Hubo un error cuando yo hablé. Fue el día que Romina se quebró conmigo. Yo intenté hablar con ella y entendió mal lo que le dije. Ella estaba mal, se puso mal después de un comentario que le hizo Santiago (Del Moro)".

"Le dijo '¿Vos te sentiste culpable?'. Ese día Romina cambió, se puso mal. Estaba mal...", recordó Walter. Sin embargo, el conductor de GH lo interrumpió y le marcó: "Dejame que aclare eso porque yo recuerdo perfectamente ese día. Yo me acuerdo que ese día, Romina estaba con una foto con los hijos y me preguntó '¿Cuándo van a entrar los familiares?'".

"Empezamos a hablar de los hijos porque es una persona que tiene tres hijos chiquitos, que no es lo mismo que tener hijos grandes. Entonces le digo '¿Cómo convivís todo el tiempo con eso?', que es la pregunta que le habían hecho todos en la casa", agregó Del Moro, quien se mostró molesto por el comentario de "Alfa".

El concursante advirtió que Santiago estaba fastidioso, por lo que le aclaró: "Seguro..., pero yo no te estoy diciendo algo a vos...". Y el animador le devolvió: "No, no, no..., pero te hablo de esto porque sé que le generó muchas cosas a ella y creo que, en cierta manera, ella se agarró de eso para romper con vos".