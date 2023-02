Grave denuncia de Georgina Barbarossa a Jorge Porcel: "Necesitaba trabajar"

La actriz se pronunció sobre un abuso vivido en los comienzos de su carrera. Georgina Barbarossa contó cómo vivió en aquel momento esa situación.

Georgina Barbarossa recordó el acoso que vivió por parte de Jorge Porcel cuando daba sus primeros pasos de su carrera. La actriz se pronunció sobre la situación en que el actor se sobrepasó con ella en medio de un espectáculo y reveló por qué decidió no hablar al respecto en aquel momento.

"No había toda esta movida del pañuelo verde ni lo de las mujeres feministas y yo me acuerdo que vos saliste en su momento a decir que viviste una situación de acoso", pronunció Marcelo Polino en su programa de radio a Barbarossa en medio de una entrevista. "A mí no me importó nada porque esa era una persona muy desagradable, y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No teníamos un mango con el Vasco y no le dije nada porque lo iba a matar", comenzó su explicación la actriz.

Barbarossa en ese momento tenía 25 años y estaba casada con el padre de sus hijos mellizos, fallecido en 2001 tras un asalto callejero. "Pero un desagradable, yo estaba embarazada y las cosas que me decía. Embarazadísima. Eso se llama ‘pan amargo’, señores", cerró la celebridad.

La actriz se había referido al tema en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, cuando contó: "La verdad es que la pasé muy mal. Era uno de mis primeros trabajos y estábamos cantando Allá en el rancho grande, un tema mexicano. Estaba Pancho Guerrero, que era el director. Y vino este artista muy conocido y me metió la mano en la cola, mal. Yo estaba apoyada en una tranquera. Y me quedé helada, pero seguí. Terminamos de hacer el musical y me fui corriendo. Porque me metió mal la mano, mal. Horrible. Pero me quedé y no sé, seguí. Cuando terminamos me fui corriendo al camarín y me puse a llora".

