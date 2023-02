Alfa le hizo una promesa secreta a Camila en Gran Hermano: "Vas a ver"

Walter "Alfa" le dio su palabra a Camila en Gran Hermano y la dejó sin palabras.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), le hizo una sorprendente promesa a Camila Lattanzio, con quien construyó un estrecho vínculo dentro de la casa.

"Alfa" y Camila están cada vez más unidos. Mientras la joven asegura que lo siente como un padre, el hombre de 61 años dijo cosas que parecerían mostrar que tiene cierto interés romántico hacia su compañera. Ahora que la presencia de Walter peligra y podría ser eliminado pronto, le hizo una fuerte promesa.

"Alfa" está en placa junto con Lucila "La Tora" Villar y Romina Uhrig, por lo que cualquiera de los tres podría abandonar la casa el domingo. Mientras transitan estos días de tensión e incertidumbre, se acercó a Camila y le dijo: “Si gano el premio, voy a compartirlo con vos. Acordate. Yo hago lo que quiero, digo lo que pienso y hago lo que digo, vas a ver".

En este sentido, le dijo a Camila que "la gente ve todo, la gente ve la hipocresía y cuando se caen las caretas", en referencia a Romina Uhrig, con quien tuvo una fuerte pelea recientemente. Por lo pronto, habrá que esperar al domingo para ver quién de los tres "hermanitos" abandona la casa.

El reproche de "Alfa" a Julieta Poggio por no haberlo salvado en Gran Hermano

Recientemente, Julieta se convirtió en la líder de la semana, ganando inmunidad y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros. Las opciones eran "Alfa", Romina, Camila y "La Tora". Finalmente, salvó a Camila. "Me tomó bastante tomar esta decisión porque no la tomé por afinidad ni por feeling ni por corazón. La tomé por una estrategia y confío en que el resultado va a ser el que creo y que esta jugada me haya salido bien y obviamente tengo mis motivos. A la que voy a salvar es a Camila”, anunció la joven.

Más tarde, "Alfa" se acercó a Julieta y le preguntó si iba a salvarlo a él o a Romina. "No sé, no me hagas elegir, los quiero mucho a los dos", respondió la joven. Ante la insistencia de Walter por saber cuál era su estrategia, Poggio reconoció que es "cuidarla a Romi".

Luego, Julieta habló en privado con su amiga Daniela Celis y le explicó que salvó a Camila para que se vaya "Alfa". "El que se quiere ofender, que se ofenda. Yo no me arrepiento de la decisión que tomé, fue una jugada, me arriesgué. Lo pensé y es la semana donde se tiene que ir. Ya se va a ir Camila, pero ahora se tiene que ir 'Alfa' por todo lo que pasó. Tiene muchísimas chances de irse", concluyó Julieta.