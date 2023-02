Romina tuvo una crisis de angustia y podría irse de Gran Hermano: "No puedo más"

Romina Uhrig está viviendo un calvario en la casa de Gran Hermano y se derrumbó frente a sus compañeras.

Romina Uhrig está pasando unos días muy difíciles en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe): tras una fuerte discusión con uno de sus compañeros, no aguantó más y se largó a llorar desconsoladamente, mientras Julieta Poggio y Daniela Celis intentaban calmarla.

Desde un principio, la exdiputada contó que había entrado a la casa con el sueño de ganar el premio y darles un futuro mejor a sus tres hijas. A pesar de su determinación, en varios momentos lloró de lo mucho que las extraña. De un día para el otro, Walter "Alfa" Santiago, con quien había forjado un vínculo muy unido, la acusó de victimizarse y de ser una mala madre por haber dejado a las niñas para entrar al reality, lo cual desató una fuerte crisis emocional en Romina.

Tras esta pelea, la exmandataria tuvo un ataque de llanto en la cocina y fue consolada por sus amigas más cercanas, Julieta y Daniela. "No puedo más", dijo entre lágrimas. "¡Está errado él! Te dijo cosas horribles, Romi", le remarcó Daniela. "Está muy equivocado en todo lo que dijo. Se fue a la mierda", coincidió Julieta.

"Te juro que nunca, nunca metería a mis hijas, ni me haría la víctima. Si yo me hubiese querido hacer la victima hubiera contado un montón de cosas de mi vida y nunca conté nada", se explicó Romina. Daniela le dijo que se quedara tranquila y le aseguró que nadie dentro de la casa piensa eso sobre ella. "¡Mirá cómo se lo tenía todo guardado!", agregó la exdiputada, aún angustiada por los dichos de su compañero.

"Te duele porque es de una persona que no te esperabas. ¿Por qué hay que menospreciar esto a una mamá que sale a trabajar? Con esto, a mí 'Alfa' se me cayó del corazón. Lo único que quería era herirla y mezclo todo", señaló Julieta. "No lo quiero ver, no quiero que me hable, no quiero que me salude. Nada", cerró Romina.

Los fuertes dichos de Walter "Alfa" sobre Romina en Gran Hermano

Todo comenzó cuando una persona gritó desde el exterior de la casa: "Romina, dejá de hacerte la boluda con 'Alfa'". El hombre de 61 años se sintió atacado, la fue a encarar y se desató una fuerte pelea en la que "Alfa" la acusó de usar a sus hijas para dar lástima. "Yo no me meto con tu hija ni con tu nieta, todo lo que dije de vos te lo dije en tu cara y lo hablamos acá. Tengo tres hijas chiquitas y vos no sabes por qué estoy acá y no te lo voy a decir", se defendió Romina.

"Con lo que vos te estás haciendo contra es con el tema de tus hijas. Como de victima porque extrañas a las chicas…se ve cuando te pones a llorar y mostrás la foto”, la acusó "Alfa". Esta frase fue la gota que rebalsó el vaso y, furiosa, la exdiputada le dijo: "Te estás yendo al carajo, porque yo no expongo a mis hijas, no las utilizo. Pongo la foto para que mis hijas vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”. Acto seguido, Romina se fue a llorar a la cocina mientras Walter se fue a otra habitación.