Alfa se cansó de Julieta y la encaró en Gran Hermano: "No me hagas elegir"

Walter "Alfa" Santiago presionó a Julieta Poggio en Gran Hermano y le hizo un fuerte reproche.

Walter "Alfa" Santiago enfrentó a Julieta Poggio en Gran Hermano 2022 (Telefe), quien ganó la prueba del líder y se consagró como la líder de la semana, ganando así una inmunidad total y la posibilidad de salvar a alguno de sus compañeros nominados.

Julieta debió elegir entre "Alfa", Romina, Camila y Lucila "La Tora Villar". Después de meditarlo bastante, la bailarina decidió salvar a Camila, según sus palabras, "por estrategia" y no por afinidad. Inmediatamente, Walter supo que lo más probable era que Julieta salvara a Romina, quien es como su mamá dentro de la casa, y la encaró para preguntarle si ya se había decidido.

Mientras estaban en la cocina, "Alfa" se acercó a la participante y le preguntó a quién elegía entre Romina y él. "No sé, no me hagas elegir, los quiero mucho a los dos", le respondió Poggio. "Ah, pero yo pensé que tenías una estrategia. Por eso te pregunto...", insistió el hombre.

"Mi estrategia era cuidarla a Romi", reconoció Julieta. Y repitió que no puede elegir, ya que a los dos los quiere mucho. "Ya está, cualquiera que se vaya me va a doler un montón, porque la verdad es que a todos les tengo muchísimo aprecio a todos los que están acá. Se pone re duro", reflexionó la "hermanita".

"Pero... qué se yo", contestó "Alfa" pensativo y abandonó la cocina. Mientras algunos seguidores del reality observaron que "Alfa" había sido desubicado por presionar a Julieta, otros opinaron que la joven le mintió y que pensó su estrategia para proteger a Romina y que "Alfa" sea el que abandone la casa.

Julieta le confesó a Daniela su estrategia para salvar a Romina

En otro de los clips, se puede ver a Julieta conversando con Daniela Celis y explicándole que había salvado a Camila para que se vaya "Alfa", ya que si salvaba a Romina o a "La Tora", la gente podía sacar a Camila en lugar de al hombre de 61 años.

"El que se quiere ofender, que se ofenda. Yo no me arrepiento de la decisión que tomé. No me arrepiento, fue una jugada, me arriesgué. Si no, se podía llegar a ir Camila y en esta placa se tiene que ir 'Alfa', boluda", le explicó Poggio a su amiga. "Posta, lo pensé y es la semana donde se tiene que ir. Ya se va a ir Camila, pero ahora se tiene que ir 'Alfa' por todo lo que pasó. Tiene muchísimas chances de irse", concluyó Julieta. En las redes sociales, miles de usuarios la felicitaron por su jugada y coincidieron en que tomó una muy buena decisión.