Chau Julieta: Romina enfureció por no haber sido salvada en Gran Hermano y se dividió la casa

Luego de que Julieta Poggio haya salvado a Camila Lattanzio de ir a placa en Gran Hermano, Romina Uhrig se mostró indiferente y el reality show de Telefe está que arde.

Julieta Poggio tomó una drástica decisión como líder de la semana en la antesala de la gala de eliminación en Gran Hermano. La joven de 21 años salvó a Camila Lattanzio de la placa y además de Walter "Alfa" y Lucila "La Tora" quedó Romina Uhrig, su amiga, quien tuvo una postura que incomodó a todos en el reality show de Telefe.

En Gran Hermano se viven días muy tensos y decisivos, ya que el programa se encuentra en la recta final con la presencia de tan solo siete participantes. Luego de haber salvado a Camila, Julieta pidió conversar con Romina que se la veía con cara de pocos amigos.

"¿Podemos hablar un minuto? Te quiero decir algo", le preguntó Julieta. "Estoy cocinando", respondió seca Romina, y agregó: "Después de que termine de cocinar". La cara de la profesora de baile fue de puro desconcierto, ya que nunca se esperó que su compañera reaccione de esa manera.

Cabe recordar que antes de la gala de nominación, la exdiputada pidió que no la salven en caso de estar nominada. Julieta jugó de acuerdo a ese comentario, y además, sostuvo qué puede llegar a pasar con "Alfa" en placa: "Fue una jugada. Me arriesgué y no me arrepiento, de verdad. Porque sino se podía llegar a ir Camila y acá se tiene que ir 'Alfa' esta placa".

La impactante premonición de Romina en Gran Hermano que podría llevarla a la final

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), tuvo un sueño premonitorio que podría ayudarla a llegar a la gran final. Sin embargo, esto también le costó una fuerte sanción.

Romina está pasando unos días muy difíciles en la casa desde hace varias semanas, especialmente tras su fuerte pelea con Walter "Alfa" Santiago, con quien mantenía una gran amistad. En medio de este duro momento, la mujer oriunda de Moreno recibió un mensaje de su hermana a través de un sueño.

"Soñé que lo nominaba a 'Alfa'. Me habían dejado salir y mi hermana me decía que lo vote a él porque era lo que la gente quería. Que se había visto todo lo de nuestra pelea", les confesó Uhrig a sus compañeras. Poco a poco, toda la casa se fue enterando de que Romina iba a votar a "Alfa".

Cuando fue su turno de ir al confesionario, la exdiputada votó a Walter y a Camila Lattanzio, pero Gran Hermano anuló su voto para el hombre de 61 años porque lo consideró voto cantado, algo que está terminantemente prohibido. "Por voto cantado, se anula el voto de Romina hacia Walter", anunció el dueño de la casa. Mientras algunos usuarios de las redes sociales opinaron que había sido una premonición, ya que "Alfa" también la nominó, otros sostuvieron que se trataba de una maniobra por parte de la producción.