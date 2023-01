La fuerte confesión de Daniela de Gran Hermano: "Estoy enganchada"

Daniela de Gran Hermano confesó que está muy angustiada y preocupada por lo que puede generar en la casa el haber votado para que Thiago quede nominado.

Daniela Celis se confesó en una profunda charla con Julieta Poggio en Gran Hermano y reveló el temor que tiene de que sus compañeros en la casa más famosa del país la juzguen por haber votado a Thiago, quien este domingo podría dejar la competencia. "Thiago no fue leal", aseguró la participante que tuvo la posibilidad de regresar al certamen gracias al voto del público en el repechaje.

La relación de Daniela y Thiago pasó por muchos altibajos en lo que va de la actual temporada de Gran Hermano. Tal como suele decir Alfa, "la gente ve todo", por lo que cuando la participante dejó la casa más famosa del país hace unas semanas, se enteró de la "traición" de quien fuera su pareja en el reality. Esto hizo que Daniela prometiera vengarse de Thiago en el caso de que el público la votara para volver mediante el repechaje. En la primera semana tras su regreso, Celis se mostró muy cerca del joven de 19 años, pero en la siguiente no dudó en nominarlo.

De esta forma, Thiago quedó en placa y corre riesgo de dejar la casa de Gran Hermano, por lo que Daniela quedó entre la espada y la pared, dado que se divide entre sus sentimientos y su estrategia de juego. En una profunda charla con Julieta, "Pestañela" se sinceró: "No quiero que todos sepan que yo lo voté a Thiago. No quiero que lo sepan porque me van a juzgar. Yo les soy leal a ustedes dos (por Julieta y Romina)".

En ese sentido, agregó que confía en que ellas no la nominarían de ninguna manera, por lo que su lealtad para con Julieta y Romina es total. "Yo le soy leal a la gente que fue leal conmigo y Thiago no fue leal", sumó picante. Pero eso no fue todo, porque explicó que le dio una segunda oportunidad a su pareja, que quería estar en placa y le pidió que lo votara. Entonces insistió con su deseo: "Lo único que quiero es no decir que lo voté a Thiago, nada más que eso. Él ya lo sabe y lo sabés vos porque te quiero y sé que vos no contás nada".

A corazón abierto, Daniela finalmente confirmó cuáles son sus sentimientos para con Thiago, uno de los tres nominados que podría dejar la casa de Gran Hermano el próximo domingo. "Estoy enganchada, estoy enamorada de él. Es difícil separar sentimientos del juego. Es muy difícil", concluyó Daniela Celis, realmente angustiada por la disyuntiva en la que se encuentra.

Alfa confesó sus sentimientos por Romina frente a todos

Más allá de las fogosas parejas que se formaron en la actual temporada del reality, Romina y Alfa suelen mostrarse juntos para llevar adelante la organización diaria de la casa, por lo que muchos espectadores y participantes especulan con que ahí podría haber algo más. Y en un juego planteado por Maxi, el hermanito de 60 años reconoció sus verdaderos sentimientos por la exdiputada.

"Alfa, ¿a quién te gustaría seguir conociendo afuera?", consultó el cordobés ante la presencia de todos los integrantes de la casa. La respuesta del participante más grande de Gran Hermano no se hizo esperar y fue contundente: "Y... creo que todos saben. Con Romina tenemos un lazo de amistad, que algunos joden 'que amor, que enamoramiento', pero es amistad pura".

"Cuando vos querés a alguien, pero lo querés por sentimiento es cariño de amistad", agregó Alfa con sinceridad. Además, sumó a la lista de quienes quiere seguir conociendo fuera del reality a Alexis "Conejo", Marcos, Nacho, Julieta (de quien le gustaría conocer a sus padres) y a Camila.