Alfa desenmascaró a Coti en Gran Hermano y la mandó al frente: "No le creo nada"

Walter "Alfa" descubrió que Coti traicionó a Romina y a Julieta en Gran Hermano y la expuso frente a todos.

Walter "Alfa" Santiago expuso a Coti Romero en Gran Hermano 2022 (Telefe) frente a todos sus compañeros: se dio cuenta de que la joven había sido la autora de la nominación espontánea y se los hizo saber a todos.

Coti es conocida por sus estrategias, por sus mentiras y por su picardía, lo cual la hizo consagrarse como la jugadora más admirada y odiada al mismo tiempo. Tras varias jugadas exitosas, "los hermanitos" están cada vez más cerca de sacarle la ficha y podría quedar eliminada próximamente.

Resulta que la joven correntina les mintió a Julieta Poggio y a Romina Uhrig diciéndoles que los varones estaban complotando contra las mujeres y que iban a votarlas, cuando en realidad fue ella misma quien les hizo la espontánea para mandarlas a placa. Su mentira se sostuvo durante algunos días, pero más tarde, una persona le gritó a Julieta desde el exterior que Coti le había hecho la espontánea. Ante esto, "Alfa" no tardó en atar cabos y darse cuenta.

"¡No te soporto más!", le gritó Coti al hombre de 60 años, quien le respondió. "Yo a vos no te soporto más. Basta nena, ya lo tuyo es inaguantable". "Vos no me soportas a mí pero toda la casa no te soporta a vos", agregó la joven. "Bueno, buscá aliados entonces. Es insoportable", le aconsejó Walter.

Pero Coti insistió y siguió peleando, hasta que "Alfa" agarró un osito de peluche, lo usó como títere y le hizo preguntas. "Pinky, ¿radio Guaraní a la mañana es insoportable?", le preguntó "Alfa" al peluche. "Prefiero radio Guaraní que radio que inventa cosas e historias todo el tiempo", contestó Coti, y ahí fue cuando empezó todo.

"Alfa" agarró al muñeco y le preguntó lo que todos sospechaban: si Coti había hecho la espontánea. "Si lo quieren creer creándolo, me chupa un huevo", les dijo la correntina a sus compañeros, y le echó la culpa a Nacho. "No le creo nada", insistió "Alfa".

El feroz cruce entre Coti Romero y Julieta Poggio en Gran Hermano

Desde que Julieta Poggio escuchó a una persona que le gritó desde afuera que Coti le había hecho la espontánea, sospechó de su compañera. "Espero que no lo creas, igual", le dijo Coti. "Vos no me tenés que explicar nada, Coti", respondió Julieta, sospechando todavía más.

"No te vengo a explicar, te digo que creas lo que vos quieras", insistió la correntina. "¿Eh? ¿Qué carajo? ¡Que no pasa nada, dije!", le gritó Poggio. Coti le dijo que se había dado cuenta por su cara de que desconfiaba de ella, y fue entonces cuando Julieta notó que algo andaba mal. "Se puso como loca, como cuando tenés el culo sucio", le contó a Romina. "Ay, ¿se la pudo haber mandado así?", se preguntó la exdiputada. "Yo quiero creer que no, pero... ¿Hay gente que viene acá a gritar mentiras?", dudó Julieta.