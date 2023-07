Alfa derrapó con un repudiable posteo contra una de sus compañeras de GH

El exparticipante de Gran Hermano tuvo un duro cruce con una de las "hermanitas". La polémica que se desató tras los Martín Fierro.

La presencia de Walter "Alfa" Santiago en los Martín Fierro no pasó desapercibida. El exparticipante de Gran Hermano ocupó la mesa del programa ganador del máximo galardón y hasta dijo una palabras en el escenario. Pero su asistencia también sacó a la luz una interna desconocida entre los "hermanitos".

La relación entre el sexagenario y Lucila "La Tora" Villar está pasando su peor momento. Si bien hubo duros cruces durante su estadía en la casa más famosa del país, en el exterior se reconciliaron. Pero algo que ocurrió en la ceremonia de los premios de APTRA dejó el vínculo en un punto de no retorno.

El panelista de Polémica en el Bar llegó al hotel Hilton acompañado por su novia, Delfina Wagner, y la oriunda de Berazategui no tuvo problemas en criticar a la joven libertaria por intentar sentarse en la mesa de los ex GH. “Lo hablamos con la gente que correspondía, que también estaban muy enojados porque estaba la novia de Alfa. Pero bueno, vieron cómo es Alfa”, contó La Tora en Fuera de joda, el programa de streaming que comparte con Julieta Poggio, Nacho Castañares y Daniela Celis.

El comentario no llegó en tardar en llegar a oídos de Alfa y le contestó a través de su Instagram. "La villera de Berazategui preguntando que hacia Alfa en los Martin Fierro. N3gra teñida agradécele a Nacho que sin el no sos nada boludita", decía el tuit que el compañero de Marcela Tinayre replicó en sus historias.

Esto generó que Lucila le responda desde Fuera de joda. "Vamos por partes. Villera no es un insulto. Y esto se lo digo a Alfa, que es el que lo repostea. Porque una persona villera, nada más vive en una villa. Después tenemos un montón de grandes que nacieron en una villa: Carlos Tévez, Barby Franco, Diego Armando Maradona", enumeró "La Tora".

"¿Agradecele a Nacho? ¿Qué? Es mi pareja, yo tengo mis laburos, él tiene los de él", continuó Villar. "Ojalá que la Municipalidad de Berazategui lo nombre persona no grata, porque sería un mamarracho que esta persona esté ahí", agregó la ex GH, visiblemente enojada con la situación.

La cuestionable historia de Instagram que Alfa le dedicó a La Tora.

Delfina Wagner, la novia de Alfa, hizo un descargo contra La Tora

El enfrentamiento entre los expartcipantes de Gran Hermano no terminó ahí, ya que la otra involucrada en la polémica también subió a las redes un video con su descargo. Delfina Wagner, la novia del sexagenario, cuestionó con dureza las declaraciones de La Tora.

"Estuvimos en la alfombra roja, en la habitación en el hotel y después asistimos a la ceremonia. Yo no estaba sentada en la mesa de Gran Hermano, me senté en una mesa aparte", aclaró. Y continuó: "A lo largo de la noche las mesas se van disolviendo. La gente se levanta y se intercambian los lugares, se mueven de los asientos que tienen nombre y apellido, para poder socializar un poco, para hablar y compartir entre colegas".

"En ese contexto, Alfa me dice que me acerque y yo voy a la mesa donde está él. Había muchas personas que fueron a acompañar a sus parejas o por motivos que desconozco, pero que tampoco estaban invitadas", explicó la panelista liberal. "No es nada nuevo. Por lo cual cuando voy pregunto si alguien tiene algún problema con que yo esté ahí, nadie dijo nada, de hecho todos dijeron a viva voz que no. Con lo cual me senté un rato a compartir, luego me levanté y seguí. Y así fuimos yendo y viniendo todos, toda la noche", subrayó.

Luego, Delfina apuntó contra las personas que se quejaron por la presencia de Alfa en el evento que trasmitió Telefe. "Para empezar, cuestionar la presencia de Alfa es un absurdo total. Primero que era una persona que integró, no como un participante más, sino desde un rol protagónico, en el reality que ganó el Martín Fierro de Oro. Fue una persona que destacó por su personalidad, por su aspecto, y que logró crear e imponer un personaje hasta el día de hoy en los medios, habiendo pasado meses desde que terminó Gran Hermano. Dio rating, es reconocido por un montón de figuras en el ambiente televisivo, con lo cual es incuestionable su presencia en un evento que se dedica a destacar el rating y la participación en distintos programas, y el nivel de protagonismo", señaló.