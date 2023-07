Alfa de Gran Hermano hizo un papelón en los Martin Fierro y se burlaron de él: "Ya está"

El panelista fue uno de los exparticipantes de Gran Hermano que estuvieron en la entrega de premios y su presencia no pasó desapercibida.

Alfa de Gran Hermano acaparó todos los flashes en la noche los Martin Fierro. El polémico participante del reality de Telefe aprovechó el furor que tuvo el programa en la entrega de premios y se las ingenió para tener todas las intervenciones posibles y participar de todas las fotos

Walter Santiago llegó a acompañado por su novia, Delfina Wagner, y compartió mesa con algunos de sus exhermanitos. Los otros invitados a la ceremonia fueron Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Lucila "Tora" Villar y Daniela Celis.

Gran Hermano 2022 fue el último fenómeno televisivo y había una gran expectativa porque las anteriores ediciones no consiguieron ninguna estatuilla. Pero finalmente la racha se rompió: ganaron en cuatro categorías (Reality, Labor en conducción masculina, Director -No ficción- y Producción integral) y el Martin Fierro de oro.

La primera gran alegría de la noche llegó con la terna de Reality, que le permitió a GH argentina ganar el primer premio de su historia. Todo el equipo subió al escenario para celebrar y luego de los discursos de uno de los productores y de Santiago del Moro, el conductor le cedió la palabra a Marcos Ginocchio.

El "primo" le agradeció al público y destacó el esfuerzo del equipo de producción. "Fue hermoso porque nos dieron su tiempo”, expresó Marcos y comenzó a sonar la cortina que invitaba a los premiados a retirarse. Pero el panelista de Polémica en el Bar tenía otros planes.

A continuación, Alfa encaró al atril y tomó el micrófono. "Quiero agradecer a mi familia, a mi hermano a mi hija, a todos", dijo que sexagenario y fue interrumpido por del Moro. "Y ya está. Y sigue Alfa cinco horas más", bromeó el conductor para cerrar el incómodo momento con humor.

Analía Franchín cargó contra la novia de Alfa

Alfa se encargó de que su participación en los Martin Fierro no pase desapercibida. La presencia del exparticipante de Gran Hermano llamó la atención desde temprano, ni bien ingreso al hotel Hilton junto a su novia, Delfina Wagner. El panelista de Polémica en el Bar tuvo un entredicho con los medios que se encontraban en la puerta: "No, saludo no. No me filmes padre", pidió a unos de los periodistas que lo abordó.

Luego, ya en la ceremonia, quedó en evidencia su amor por las cámaras e hizo todo lo posible para tener protagonismo. Esa situación generó muchas burlas en las redes, pero también despertó críticas en uno de los programa más importantes de Telefe.

Este lunes en A la barbarossa, Analía Franchín apuntó contra Alfa, más precisamente contra su pareja. "Con toda la buena onda que tengo con esa chica, que es amorosa, para mí ese lugar se lo merecía Coti que hizo muchísimo al programa y no la novia de Alfa", remarcó la panelista.