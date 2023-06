Alfa no estuvo en Polémica en el Bar y fulminó al programa: "No existen"

El exparticipante de Gran Hermano no formó parte de la mesa del programa en la última emisión e hizo un polémico posteo en sus redes. Qué explicaron desde la producción del ciclo conducido por Marcela Tinayre.

Walter "Alfa" Santiago, el participante más polémico de la última edición de Gran Hermano, se aseguró la permanencia en la televisión luego de ser eliminado en la casa más famosa del país. Fue convocado para formar parte de la mesa de Polémica en el Bar, pero al parecer no está conforme con el rol que le dieron en el ciclo creado por Gerardo Sofovich,

El pasado viernes, Alfa no participó de la emisión de Polémica y no dudó en boicotear al programa de América TV, que por primera vez es conducido por una mujer. La elegida por la producción fue Marcela Tinayre, quien en la primera semana se cansó de las actitudes del ex GH y le hizo una dura advertencia.

Tras ausentarse, Santiago dejó un contundente mensaje en sus redes sociales: "Polèmica en el Bar sin Alfa es como Showmatch sin Tinelii, no existe", escribió el ex GH para mostrar su descontento con no haber estado durante toda la semana y no ser considerado alguien importante dentro del canal.

El posteo generó revuelo entre sus fanáticos, pues empezaron a elucubrar que había abandonado el programa porque "era muy maltratado" por sus compañeros cada vez que quería opinar sobre un tema. La teoría tomó fuerza porque tras el entredicho entre Tinayre y Alfa dejó en evidencia la tensión entre los integrantes del show. Sin embargo, desde la producción salieron a desmentir la versión y aclararon que la ausencia del exparticipante de Gran Hermano respondió a una simple rotación de panelistas,

El duro posteo de Instagram de Alfa en contra de Polémica en el Bar.

Aseguran que Alfa es maltratado en Polémica en el Bar

Días atrás, Pampito aseguró que Alfa es maltrato por parte de sus compañeros de Polémica en el Bar. "Marcela (Tinayre) lo trata mal, Polino lo trata mal, Flavio lo trata mal", expresó el panelista de Mañanísima y desató un debate en el programa de Carmen Barbieri.

"Saliste de Gran Hermano, no saliste del Teatro Colón. Y aparte cuando sos polémico, del otro lado tenés otro polémico o tenés a alguien que te va a hacer la contra, y tenés que bancártela", osstuvo Cristian U. Sin embargo, el argumentó no fue suficiente para el periodista: "Yo pienso como vos, que tiene que ganarse un lugar. Pero me pasa un poco, como televidente lo digo, que siento que no le perdonan una. No le dejan pasar una".

Luego, Mariano Berón, también exparticipante de Gran Hermano, sumó: "Alfa tiene un perfil alto, por eso también le dan. Es un tipo que tiene su personalidad y después no la puede sostener en un panel". Por otro lado, Estefi Berardi le preguntó a Berón si pensaba que "Alfa no tenía los argumentos sólidos para debatir", a lo que Berón respondió: "No, y además, irresponsablemente no se puso estudiar de manera inmediata los temas del programa".