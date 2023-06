Una denuncia en Polémica en el Bar revela la situación crítica de Alfa: "Lo liquida"

A pocos días de su debut como panelista de Polémica en el Bar, Alfa no estaría pasando por su mejor momento.

Desde su incorporación en el renovado Polémica en el Bar (América TV), Walter "Alfa" Santiago protagonizó varios cruces chispeantes con el resto de los panelistas, generando fuertes contrapuntos en la mesa liderada por Marcela Tinayre. Pero según recientes filtraciones, la onda que correría entre los miembros del programa hacía "Alfa" no sería la mejor y el ex participante de Gran Hermano (Telefe) estaría atravesando un momento tenso en su paso por la clásico formato creado por Gerardo Sofovich.

El primer enfrentamiento en el que estuvo involucrado "Alfa" dentro de Polémica fue tras una discusión con Flavio Mendoza, donde el productor y coreógrafo denunció las mentiras del ex hermanito cuando aseguró que había salido con su hermana, Adriana. Tomando como punto de partida esta y otras situaciones que se dieron en el programa, el panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) Pampito fue muy crítico al abordar el desempeño mediático del veterano y opinó: "Siento que le falta porque no cualquiera está preparado para estar sentado en un panel. Hay que tener un timing, hay que conectar con tus compañeros... Siento que está fallando él porque no tiene ese ejercicio. Segundo, a favor de Alfa, no se la están haciendo fácil sus compañeros porque lo tratan mal".

Tras afirmar que el equipo lo trata mal, el panelista subrayó: "Marcela (Tinayre) lo trata mal, Chiche lo trata mal, Polino lo trata mal, Flavio lo trata mal". En ese momento, Cristian U -exparticipante de Gran Hermano que estaba presente en el magazine de Carmen Barbieri- sumó: "Saliste de Gran Hermano, no saliste del Teatro Colón. Y aparte cuando sos polémico, del otro lado tenés otro polémico o tenés a alguien que te va a hacer la contra, y tenés que bancártela".

"Yo pienso como vos, que tiene que ganarse su lugar. Pero me pasa un poco, como televidente lo digo, que siento que no le perdonan una. No le dejan pasar una", siguió Pampito, lapidando al polémico exparticipante que se convirtió en uno de los nombres más resonantes de la última temporada del reality show. A los comentarios ametralladores del panelista, se sumaron las observaciones de Estefi Berardi, quien puso en tela de juicio la capacidad de "Alfa" para debatir, y Cristian U, que se sumó a ella y agregó que ni siquiera se puso a estudiar los temas de debate de cada programa. "Ni siquiera la conductora es buena con él, lo liquida", cerró Pampito, dando por finalizado su descargo contra "Alfa".