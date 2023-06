Marcela Tinayre explotó contra Alfa: "Me irrita mucho"

La conductora de Polémica en el bar atendió al ex Gran Hermano, uno de los integrantes de su programa con el que parece no haber buena onda.

Marcela Tinayre sorprendió a todos al apuntar contra Walter "Alfa" Santiago, uno de los integrantes de Polémica en el bar, el programa que la hija de Mirtha Legrand conduce por la pantalla de América TV. "Él me irrita mucho", se sinceró la conductora en una entrevista que le brindó a La Once Diez y en la que dejó en claro qué piensa del ex Gran Hermano.

A una semana de que Polémica en el bar regresara a la televisión argentina, la controversia parece seguir al ciclo creado por Gerardo Sofovich. Es que tras sus primeros días al aire, mucho se habló sobre la dinámica de sus integrantes y la relación entre ellos. Por un lado, muchos remarcaron que no parece haber buena onda con Alfa, un personaje que desde su aparición en Gran Hermano generó polémica. De la misma manera, el viernes en Socios del espectáculo revelaron que había una fuerte posibilidad de que Eliana Guercio deje el programa, dada la incomodidad que siente.

En las últimas horas, Marcela Tinayre pasó por La Once Diez y sorprendió al atender con todo a Alfa. "Él me irrita mucho, se mete en todo y tiene un bozarrón", comenzó durísima la hija de Mirtha Legrand, dando a entender que es difícil manejar al ex Gran Hermano. Pero inmediatamente lo destacó por las mismas causas: "Es perfecto para Polémica en el bar".

"Hay días que estoy reblandecida con él y otros que va mejor. Pero reconozco que cada día me cae mejor, porque me parece que también hay que tener coraje para estar ahí. Alfa es un personaje que es re osado", sumó elogiosa Tinayre. Inclusive, destacó que tras bambalinas, la actitud de Alfa es bastante diferente a lo que se suele ver de él en pantalla: "Pero fuera de cámara es lo más educado y caballero que hay, me abre la puerta del auto, me ayuda con las bolsas, es respetuoso para trabajar, la verdad que me saco el sombrero".

La fuerte denuncia que recibió Marcela Tinayre tras el estreno de Polémica en el Bar: "Nunca más"

Marcela Tinayre recibió una dura denuncia por parte de una amiga y excompañera de trabajo en uno de sus programas. La mujer que apuntó contra la hija de Mirtha Legrand por sus malos tratos al aire fue parte del equipo original de Las Rubias, ciclo que Tinayre condujo durante años en canales de cable.

"Yo la quiero a Marcela, somos amigas desde hace años. Nuestros chicos iban al mismo colegio desde el jardín de infantes, por lo cual tenemos una vida llena de recuerdos de situaciones que pasamos juntas: Punta del Este durante años... Vacaciones... Viajes", comenzó su descargo Evelyn Scheidl, en diálogo con Socios del Espectáculo. Al mismo tiempo, Teresa Calandra sumó: "Ella (Marcela) se lleva muy bien con los hombres. Con las mujeres, le cuesta más trabajar".



Scheidl aseguró que es muy responsable en sus trabajos y puntualizó que en Las Rubias siempre era la primera en llegar y la última que se iba. "Yo no quería hablar de este tema. No me sentía cómoda. Me sentía agredida, destratada. Lo digo porque se vio en cámara. Y la verdad es que yo, con la gente que mira el programa, no me sentí cómoda, porque tomé una postura que no corresponde: yo me enojé", soltó la modelo. Y concluyó: "Y al enojarme, estoy mostrando una cara que no soy yo. Y vos al público no tenés por qué darle la espalda".