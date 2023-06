Cristian U dijo lo que todos piensan de Marcos Ginocchio: "Todos lo decíamos"

El ganador de Gran Hermano 2011 se pronunció sobre consagrado de la edición 2023. Cristian U criticó con todo a Marcos Ginocchio tras su triunfo.

Cristian U se pronunció sobre la figura de Marcos Ginocchio tras su triunfo en Gran Hermano 2023 y lo defenestró. La celebridad de redes analizó el rol que el joven pude llegar a tener en los medios de comunicación y aseguró no ver aptitudes en él.

"A Marcos lo recontra banco, me parece divino el pibe, pero en qué lo ven. A mí me encantaba pero dentro de la casa no era ningún ángel tampoco. Era un chico bueno", comenzó su descargo el influencer que apuntó contra GH hace un tiempo en diálogo con Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló en el ciclo Mañanísima. Y sumó: "¿Sabés lo que nos pasa con Marcos? Que todos deseamos ser Marcos, porque es el pibe buenito, fachero. Todos deseamos ser Marcos".

Berardi aseguró que el personaje que Marcos muestra en cámara le parece aburrido, a pesar de que cree que es auténtico ya que no nota diferencias entre el Marcos dentro y fuera de la casa. Todas estas declaraciones se dieron mientras Marcos estaría convocado para ser parte de Margarita, la secuela de Floricienta que prepara Cris Morena para HBO Max.

Cristian U, sobre su exposición tras salir de Gran Hermano

'Me parece que siempre es con respeto mutuo. Si me dicen “¿Te jodería una foto?', respondo 'Cómo no, si yo te estoy agradecido a vos'. Es un ida y vuelta. Al que viene y me quiere descansar: '¿Qué pasa, tarado?'. De malo, vamos a malo y no me importa con quién", soltó Urrizaga en diálogo con este medio a finales del año pasado. Al mismo tiempo, ejemplificó un caso de cómo no le gusta que sus fans se le acerque y sumó: "Me pasó una vez en Tucumán, en un hotel muy lindo de allá, donde había una convención de cremas y una señora me miraba y me miraba. En un momento me traen la comida, porque yo estaba esperando para almorzar, corto el bocado, me lo voy a meter en la boca y la señora me frena para pedirme una foto. La miré con cara de asesino, a lo Francella cuando hace del tiburón. Le dije: 'Me estabas esperando, ¿o no?'. Y me dijo que yo me debía a la gente".

El ex-GH que ahora se desempeña como DJ contó que esa situación terminó en una fuerte discusión con la mujer que le pidió la foto, en la que ambos fueron vehementes. "'Me estabas esperando, ¿o no?'. Y me dijo que yo me debía a la gente. 'Sí, a la gente respetuosa, a vos no te debo nada', le dije y me trato de maleducado. 'Tengo la misma educación que deben tener tus hijos o un poquito mejor. Porque si vos sos así, no me quiero imaginar lo que debe ser tu familia'. Soy re hijo de puta cuando bardeo. 'Sos un maleducado', me seguía diciendo", cerró su relato.

Cristian U habló de su paso por Gran Hermano 2011

El joven se había ido de la casa de GH y reingresó gracias a un repechaje, lo que en su momento significó una serie de críticas. "La verdad que ayudó un montón. No voy a mentir. Muchos se quejaron, pero el que podía, podía, y el que no, que se quede adentro y no rompa los huevos. A mí me tocó poder y lo hice. Lo que pasa es que ahí está el laburo mío de hacer tanto por mí en el ciclo, por permanecer intacto que lo que sucedió fue que salí y la gente necesitaba que entre. Me acuerdo que el día que me fui estaban todos saltando y cuando entré se querían matar (risas)", señaló el respecto.