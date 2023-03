Cristian U hizo una fuerte denuncia contra la producción de Gran Hermano

Cristian U apuntó duramente contra Telefe tras la final de Gran Hermano.

Cristian U hizo un duro descargo contra la producción de Gran Hermano (Telefe) tras la gran final, en la que Marcos Ginocchio se consagró como ganador, seguido por Nacho Castañares y Julieta Poggio. Según el exganador del reality, el canal cometió grandes errores a la hora de organiarse.

Cristian formó parte del panel de los debates de los viernes, conducidos por "Robertito" Funes Ugarte, junto con otros de sus compañeros de ediciones anteriores. Al ser consultado sobre la final, el productor no se guardó nada y dio su más sincera opinión, en diálogo con Carmen Barbieri, "Pampito" y Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

“A mi entender y parecer, le faltó emoción. Anoche nos juntamos con Diego Leonardi y Nadia Epstein a mirar la final. Todo estuvo muy bien armado, pero le faltó un impacto. No sé, le faltó algo", comenzó Cristian. Acto seguido, comentó que la producción no los invitó, algo que les llamó mucho la atención, ya que habían formado parte fija del panel desde que comenzó el programa.

"A nosotros no nos invitaron... ", deslizó el ex "hermanito". "¿Y por qué deberían invitarlo?", preguntó Berardi. "Y, porque formaron parte todo el año de lo que hacían los ex de los viernes. Fueron todos los del debate: Ubfal, Ceferino...", intervino Pampito. "Había personas que vos decís, '¿qué hacen ahí?'. Yo no hubiese ido tampoco porque me parce que era el momento de los pibes nuevos. Pero no sé, le faltaron emblemas de Gran Hermano, participantes anteriores...", explicó U.

"Se me hace que lo de ustedes era una participación semanal. Si él quería ir, no creo que le hubiesen cerrado la puerta", lo contradijo Berardi. "Uno puede ir, pero yo estoy hablando del armado del programa", destacó Cristian. Además, señaló que "Julieta, Nacho y Marcos tenían que tener un lugar diferenciado", ya que eran los tres ganadores, pero "salieron entre todo el tumulto", al igual que el resto de los participantes.

Cristian U acusó a Gran Hermano de proteger a algunos participantes

Semanas atrás, Cristian U había acusado a la producción de Gran Hermano de tener un favoritismo demasiado evidente por Julieta Poggio, quien no se habría visto tan perjudicada como el resto de sus compañeros por la edición de los clips. "Me gustaría que los medios se hagan presente también de estas cosas. Que la pongan porque sino es siempre lo que digo 'Alfa es el violador', 'Agustín es el acosador'. Julieta dijo que la perra de ella era lesbiana, que no la querían", señaló el ex "hermanito", en referencia a los dichos de Julieta sobre su perra Mía.