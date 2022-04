Gravísima denuncia contra Cristian U: "Violento y estafador"

El ganador de GH 2011 fue cuestionado por su excompañero de reality. Emiliano Boscatto y Cristian U obtuvieron el segundo y primer puesto del certamen, respectivamente.

Emiiano Boscatto y Cristian U tuvieron un fuerte ida y vuelta mediático a más de diez años de la edición de Gran Hermano en la que compitieron. El cordobés que obtuvo el segundo puesto en el reality show lanzó duras acusaciones a Cristian en relación al machismo y la homofobia.

"Cristián U es un violento homófobico, machista y estafador. Las personas con esta clase de personalidad suelen llevar un gay reprimido dentro suyo", comenzó su descargo Emiliano Boscatto en diálogo con PrimiciasYa. Algunos clips de la edición de GH 2011 recuerdan sucesos en los que Urrizaga se salía de sí y maltrataba a sus compañeros, por lo que la denuncia del blondo podría ser cierta.

"De buenas fuentes me ha llegado que lo es. Pero eso no me importa. No voy a perdonar sus dichos tratándome de gato. Que aprenda a durar en un trabajo dos días", agregó el cordobés. Boscatto se expresó sobre los agravios que recibió por parte de Cristian U en relación a su trabajo como actor pornográfico: "Decir que todos sus ex compañeros hablamos porque nos fue mal y que a mi me fue bien por entregar el rosquete, que es algo poco digno según su comentario, me dio por las bolas. Que se prepare para la demanda que le voy a meter".

Emiliano volvió a hablar de las irregularidades que habría habido en el ciclo de Telefe en relación al triunfo de Cristian U, quien había salido de la casa y en la mitad del certamen volvió a ingresar. "Que sepa que salió de su boca en la última entrevista que se pactó su reingreso y que ganara. No vamos a parar hasta que nos devuelva el premio que nos robó. Ya estamos armando una demanda con mis ex compañeros que estamos cansados del engreído este", enunció.

Los dichos de Cristian U contra Emiliano Boscatto

"¿Si yo ejercía violencia de género por qué no me frenó?, ¿Por qué no hizo nada? te lo pregunto, no importa si sos gay, si yo veo que están tratando mal a una mina yo salgo a defenderlas. Mi cabeza no está en tirarle suciedad a nadie", soltó Cristian en alusión a las acusaciones de Boscatto. Y cerró: "Dijo que se enfiestó con 13 rugbiers, vendió prostitución. Le fue bien pero entregando el rosquete. De su cuerpo cada uno hace un pito, pero me parece poco digno".