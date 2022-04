Cristian U estalló contra quienes denunciaron a Gran Hermano: "Pelotudos"

Cristian U explotó de bronca contra quienes denunciaron a Gran Hermano por acoso. Qué dijo el ganador de la edición 2011.

Gran Hermano sigue siendo noticia en la televisión argentina, a pesar de que hace casi seis temporadas que no está al aire. Con el regreso a punto de concretarse, se recuerda permanentemente lo sucedido en el exitoso reality show que pasó por Telefe y por América TV. En esta oportunidad, fue Cristian U el que habló al respecto y disparó para todos lados.

El ganador de la edición de 2011 fue entrevistado por Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790) y destrozó a aquellos que liquidaron al programa que condujeron Jorge Rial y Mariano Peluffo. Puntualmente, el protagonista fulminó a los que denunciaron acoso sexual en el certamen en el que él se consagró hace casi once años.

Cristian U destruyó a los denunciantes de Gran Hermano: "No seas pelotudo o boluda"

El ganador en 2011 comenzó en Mitre Live acerca de las acusaciones por acoso sexual contra el reality por parte de Pamela Bevilacqua, Emanuel Di Gioia y Emiliano Boscatto: “Me enteré de las denuncias, vi un poquito y me llamó la atención lo de Emanuel, que tiene calle y es un atorrante, que incluso me llevo bien y es buen pibe". Además, recordó que "lo que sucede ahí es que ellos tienen que probar cómo sos y cómo te movés y accionás". Y opinó que "no pueden poner a 26 pelotudos que piensan igual, sino serían unos hámsteres”.

Si bien le molestó lo que dijeron todos, Cristian Urrizaga apuntó puntualmente contra Emanuel: “A lo mejor él lo interpretó así, pero yo me acuerdo de que en el casting me dijeron algo que me hizo calentar y después me dijeron que era parte del trabajo de ellos". "Nunca me enteré de que había sexólogo, no puedo salir a decir que la producción era violenta porque me gritaban...", profundizó el excompetidor.

De paso, pidió: "No seas pelotudo o boluda". Y remarcó que, en la previa a entrar al programa, "te están probando porque no pueden poner a 26 infradotados que estén viendo la nube, necesitan gente picante”. Incluso, Cristian U detalló que “esa es la confrontación de Gran Hermano, por eso se hizo un programa de 45 puntos de rating y eso desapareció después". Y opinó que "está mal hablar de la producción. Al contrario, hay que aplaudirlos”.

Cristian U ganó Gran Hermano y muchos denunciaron arreglos en su favor.

Con relación a las acusaciones públicas por acoso sexual en las grabaciones, Urrizaga insistió con que “las denuncias son una pelotudez y esto es en contra de la producción de Gran Hermano". "No hay acosadores ahí y te lo firmo, Telefe es una empresa muy seria”, reiteró.

Para cerrar el tema, Cristian U se preguntó: “¿Por qué si los están acusando ante semejante aberración no hablan? No puede ser que se esté hablando así. ¡Yo si soy productor sabés la carta documento que les mando!". De hecho, resaltó que "no se puede acusar a cualquiera de violador y acosador", y avisó que "Gran Hermano debería clavarles una demanda porque hay pruebas para acusar".

"¿Quién presentó una prueba de los que hablan? No podés acusar sin pruebas, hermano. No quiero ser malo porque va a sonar agresivo: ninguna de ´las bombas´ salió a hablar de nada de esto... Portate bien y no seas malo”, concluyó.

Pamela Bevilacqua denunció el arreglo en Gran Hermano 2011 para que ganara Cristian U

La joven coincidió con lo que aseguraron varios concursantes de esa edición y dio a entender que el campeón ya se sabía de antemano: “En la casa no nos dejaban entrar al confesionario todo el tiempo y Cristian U podía, entonces ya eso me pareció mal". Incluso, la mujer añadió que "ni hablar después, cuando se fue y volvió a entrar, cuando el contrato era claro: un participante que abandonaba la casa por decisión propia no podía volver a ingresar. Y no lo respetaron". "Que ganara Cristian U estuvo arreglado porque les daba rating”, finalizó.