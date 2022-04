Una ex Gran Hermano hizo una grave denuncia contra Telefe: "Pedían sexo"

Una exparticipante de Gran Hermano hizo una grave denuncia contra Telefe una década después de haber participado en el reality show del canal.

La vuelta de Gran Hermano a la televisión argentina es inminente y la polémica por las antiguas temporadas no descansa. En esta ocasión, una exparticipante de la edición de 2011 hizo una gravísima denuncia durante la entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790).

Se trata de Pamela Bevilacqua, quien formó parte de la campaña en la que Cristian Urrizaga fue el campeón por Telefe. La joven brindó un testimonio realmente crudo y durísimo acerca de lo que le tocó vivir en aquella oportunidad, en la que el conductor era Mariano Peluffo.

El periodista de Mitre le consultó a la entrevistada acerca de lo que le ocurrió en el reality show más famoso de la pantalla chica nacional y ella no anduvo con vueltas. A través de sus palabras, la exconcursante dejó en claro que, como mínimo, hubo machismo y acoso sexual por parte de la producción y de las autoridades.

De hecho, Pamela Bevilacqua reveló que “para mantenerse en el medio había que tunearse". "Y, de todas formas, un poco lo hice", reconoció. También aclaró que "había que generar un contenido muy bochornoso y más en la vida de una mujer, quilombos...". "A mí no me llenaba, me ponía mal tener que hacer cosas que no quería que pasaran, (había) mucha mentira de trasfondo”, insistió.

A pura sinceridad, la exparticipante de Gran Hermano remarcó que “hay mujeres que sí lo hacen, tener que ser buena onda... Sabés que te están tocando de más y lo hacen por la posibilidad de conseguir algo". "A mí puntualmente nunca me pasó nada, pero hablaba con mujeres que no habían entrado a la casa por no acostarse con alguien. He sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting”, denunció a Telefe.

Acerca de si aquellas situaciones formaban parte de la charla entre los integrantes del ciclo, Pamela Bevilacqua recordó: “Se comentaba como ´boluda, no sabés lo que me pasó, a vos te llamaron para esto y te dijeron lo que hay que hacer´". Y repasó que "escuchabas a algunas que decían que no se iban a rebajar a eso". "A mí me costó eso y me alejó del medio. Tener que despertarme y ver qué hacer... No hay un por qué pero todo pasa por algo, me dediqué a una profesión hermosa que es bienes raíces”.

Además, Bevilacqua dijo que mucho de lo que ocurría allí era parte de un gran engaño para el público: “A nosotros no nos dicen qué decir ni qué hacer, pero estando afuera me di cuenta de que editan lo que consume la gente". Pamela aseguró que "es mentira que se transmitía en vivo las 24 horas, no se vendía para una señal un servicio de 24 horas". "Cuando eso no pasaba, mi abuela me comentaba que había momentos en los que se cortaba la transmisión”, contó.

Pamela Bevilacqua denunció el arreglo en Gran Hermano 2011 para que ganara Cristian U

La joven coincidió con lo que aseguraron varios concursantes de esa edición y dio a entender que el campeón ya se sabía de antemano: “En la casa no nos dejaban entrar al confesionario todo el tiempo y Cristian U podía, entonces ya eso me pareció mal". Incluso, la mujer añadió que "ni hablar después, cuando se fue y volvió a entrar, cuando el contrato era claro: un participante que abandonaba la casa por decisión propia no podía volver a ingresar. Y no lo respetaron". "Que ganara Cristian U estuvo arreglado porque les daba rating”, insistió Pamela.