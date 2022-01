Alejandro Fantino explotó contra los periodistas y los invitó a pelear: "Dan pena"

Alejandro Fantino explotó por las burlas a su video en Instagram e invitó a pelear a periodistas: "Dan pena, me estoy entrenando", los desafió.

Alejandro Fantino fue uno de los protagonistas famosos de la semana en la Argentina por un video ridículo que publicó en sus historias de Instagram (@fantinofantino). A partir de allí, explotaron los memes contra él en las redes sociales y ahora llegó el feroz contraataque del conductor de Intratables (América TV).

El presentador de 50 años explotó de furia por las cargadas que recibió tras su posteo. Incluso, mediante una grabación en el feed de su Instagram, fue más allá y desafió a pelear a algunos periodistas que se mofaron en los medios de comunicación.

Alejandro Fantino estalló por las burlas por su video y desafió a pelear a periodistas: "Dan pena"

El santafesino posteó otra filmación de sí mismo con ropa deportiva de entrenamiento en Instagram y comenzó: “Me dio entre pena y gracia lo que pasó con el video que subí bailando el viernes. Me dio mucha gracia por la cantidad de memes que aparecieron. Y lo entiendo y está bárbaro, porque de eso uno también vive. Pero me dieron un poquitito de pena algunas interpretaciones boludas, no de las redes". Y puntualizó que le molestaron las opiniones que aparecieron "de algunos colegas y de algunos dando vueltas por ahí”.

"Fanta" reveló además que practica día a día con el peleador de artes marciales mixtas retirado, Horacio "El Ninja" Enrique: “Estoy entrenando para pelear cinco rounds con ´El Ninja´, esto va a ser en marzo o abril. Con 50 años que tengo, me estoy entrenando, me alimento, me cuido, me entreno, entreno para estar a la altura de las circunstancias y poder subirme a pelear cinco rounds con ´El Ninja´”.

Coni Mosquera, su novia, salió a bancar a Fantino y él replicó el mensaje.

Además, Fantino remarcó que "una vez terminado con ´El Ninja´", va a empezar "a desafiar a tres o cuatro piolas del medio, colegas". "Los que se ríen de todo el mundo con esta -señala su boca-, después a ver si les da esta -aprieta el puño-", profundizó Alejandro. Y afirmó que "con la lengua son karatecas", pero que le da "un poquitito de pena algunas interpretaciones del sistema". Igualmente, aclaró: "No las de las redes, porque las entiendo y juego también”.

"Ale" señaló que “es una cuestión entre triste y risueña" e insistió: "Con la vida que llevo de deporte, a los 50 años dándole para adelante... Todo lo que hago en las redes sociales es con la vida sana. Entonces, tener que fumarte que algún estúpido salga a decir boludeces, te juro que lo entiendo, pero es triste".

"Así es nuestro medio y así hay que darle para delante. Yo, de todas maneras, no voy a aflojar con lo que me gusta porque fui criado así”, concluyó Fantino.