El insólito video de Alejandro Fantino por el que fue tendencia: "Afterbeach solo"

Alejandro Fantino publicó un extraño video en sus historias de Instagram, por lo que en Twitter lo destrozaron. "Afterbeach solo", posteó.

Alejandro Fantino volvió a hacer de las suyas en las redes sociales, aunque esta vez no le salió bien y protagonizó otro papelón. El conductor de Intratables (América TV) aprovechó la polémica vinculada con las fiestas de "afterbeach" en Mar del Plata, en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus, y publicó una historia al respecto en su cuenta oficial de Instagram (@fantinofantino).

El video del presentador llamó la atención en las diferentes aplicaciones tecnológicas, en especial en Twitter. Allí, "Fanta" fue objeto de burlas, comentarios despectivos, memes, cargadas y acusaciones en la app del pajarito durante la noche del sábado 8 de enero de 2022.

La filmación en formato selfie del comunicador de ESPN no pasó desapercibida y fue trending topic casi inmediatamente. Allí se mostró bailando estrambóticamente con movimientos muy extraños mientras, por momentos, miró fijo a la cámara de su celular. "¡Afterbech solo! Alone (solo) #AfterBeach", escribió abajo, aunque él no habló y solamente se movió.

En la grabación se lo pudo observar en cuero, con muchos tatuajes en el cuerpo, aparentemente en el patio de su lujosa casa en Nordelta, provincia de Buenos Aires. Inspirada en La Toscana (Italia), el conductor santafesino de 50 años vive allí con su novia Coni Mosquera, la modelo que forma parte del evento Fashion Tour que recorre la Costa Atlántica argentina en plena temporada de verano.

Alejandro Fantino fue tendencia en Twitter por su insólito video en Instagram.

Entonces, apenas se viralizó su ridículo video, muchos usuarios de Twitter comenzaron a lapidar al protagonista y a cuestionar su estado. Allí hubo miles de comentarios negativos hacia él, entre los que se destacaron algunos como "más duro que turron navideño en junio", "duro como paquete de pastillas el hdp", "pobre tipo", "guardate Fantino y dejate de joder", "cuanto más viejo más pelotudo" y "¿no tiene amigos o alguien que le diga que NO DA?".