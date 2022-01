Un corresponsal desde París dejó mal parado a Fantino en Intratables: "Me quedaba durmiendo"

Fantino tuvo una actitud que no le gustó a un cronista que estaba en París y el corresponsal se lo hizo saber al aire.

Un corresponsal en París cruzó a Alejandro Fantino al aire, molesto por haberlo dejado esperando en la fría noche francesa. "¿Tenés reloj?", enfrentó Juan Dillon al conductor de Intratables mientras se discutía sobre la suba de casos de coronavirus tanto en Argentina como en varios países de Europa, donde se analizan nuevas medidas restrictivas para reducir el incremento en los contagios.

La suba de casos de coronavirus no solo está afectando a la Argentina sino también a distintos países de Europa, como Francia. Mientras los gobiernos piensan y analizan medidas para contener este fuerte incremento, Emmanuel Macron, presidente francés, disparó en más de una oportunidad contra los antivacunas y los no vacunados, a quien aseguró que quiere "joder". Para hablar de este y otros temas, desde Intratables se comunicaron con el periodista Juan Dillon, corresponsal en París de distintos medios.

Alejandro Fantino estaba a punto de preguntarle a Dillon "lo último", sobre el porcentaje de contagios en Francia, cuando el cronista lo interrumpió. "Ale, Ale, genio, genio, ¿tenés reloj?", lo frenó al conductor, que extrañado por la pregunta le respondió que eran las 21.24. "1.23 acá tengo en la noche y 2 grados bajo cero", le remarcó Dillon sobre cómo estaba la noche parisina, desde donde transmitía.

Siguiendo con su comentario, el corresponsal disparó: "Si me decían, Ale querido, te lo digo con el corazón, que iban a hacer una discusión en el piso en Buenos Aires, me quedaba durmiendo". "Todo bárbaro, amigo, pero 1.30 de la mañana y dos grados bajo cero", insistió Dillon, molesto por la situación. Sorprendido por el reclamo, Fantino solo atinó a pedirle disculpas al cronista y le aseguró que si le había molestado lo que sucedió, no lo volverían a molestar.

"Simplemente es una cuestión de educación", le remarcó Dillon antes de insistir en que ellos estaban cómodos discutiendo en el piso mientras él estaba pasando frío en una calle de la noche parisina. "Lo entiendo y, si te molestó, te pido disculpas", reiteró Alejandro Fantino, que finalmente logró hacerle su pregunta a Juan Dillon.

Luis Novaresio apuntó contra Fantino

Luis Novaresio se expresó sobre lo acontecido en el programa Intratables, conducido por Alejandro Fantino, donde una psicóloga clínica aseguró que no podían existir familias con dos mamás. En su descargo, el conductor de A24 reaccionó de manera negativa ante el comentario homofóbico de la licenciada.

"¿En serio se dice esto en televisión? ¿En serio se discute las familias monoparentales, dos mamás, dos papás, filiaciones múltiples y muchos etcéteras que la vida real reconoce y la ley y la jurisprudencia también?", expresó el periodista en referencia a lo acontecido en el programa de su colega.