Adrián Suar busca otros horizontes en medio de la crisis de El Trece

Adrián Suar buscó refugio en otra actividad por fuera de su rol como gerente de programación. Dónde estuvo.

Adrián Suar se encuentra con complicaciones en el armado de la grilla de programación de El Trece, dado que acumula muy bajos números en la competencia con Telefe. Sin embargo, "El Chueco" se mostró por fuera de su rol como gerente junto a reconocidos actores argentinos.

"Celebrando el reestreno de Inmaduros con mi amigo Diego Peretti", escribió Suar en una historia de Instagram, en referencia a la obra de teatro en la que trabaja junto al protagonista de Los Simuladores. En paralelo, en El Trece se viven semanas de máxima tensión tras las estrategias fallidas.

Adrián Suar junto a Diego Peretti

La producción decidió cambiar la grilla de programación: sacaron El Hotel de los Famosos del horario nocturno y ahora se emite a las 18.30 horas. Además, Los 8 Escalones comienza a las 21.30, un poco más tarde de lo habitual. "Gran reestreno de Inmaduros", publicó en otro posteo realizado en su cuenta de Instagram, con fotos junto al elenco conformado por Peretti, Patricia Echegoyen, Jessica Bouchain, Fernanda Metillii y Carla Pandolfi.

El posteo de Adrián Suar con el elenco de Inmaduros

De esta manera, Adrián Suar buscó refugio en otra actividad en medio del caos que transita en El Trece. Mientras tanto, apuesta a El Hotel de los Famosos y Los 8 Escalones como los programas claves para mejorar el rating, y por otra parte, tomó la decisión de bajar Bienvenidos a Bordo, conducido por Laurita Fernández; y Nosotros A La Mañana, por Joaquín "El Pollo" Álvarez.

Guido Kaczka habló de la crisis de El Trece con un guiño a Telefe

Guido Kaczka sorprendió a todos tras hablar sobre el momento televisivo que atraviesa El Trece, con números bajísimos en el rating. El conductor de Los 8 Escalones no dudó al asegurar que se está trabajando en el reacondicionamiento de la grilla de programación y reveló cómo ve a Telefe, la competencia más directa del canal.

"Ahí estamos, se va moviendo la grilla. El verano siempre trae otros números, otros contenidos, pruebas, idas y vueltas. Los 8 Escalones tiene un margen de 20 minutos, a veces es más corto o más largo, pero se mantiene dentro de lo mismo", expresó Guido en diálogo con LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV. Cabe destacar que su programa es de lo más visto en El Trece dentro del bajo rating que tiene el canal, llegando a pisos de entre 6 y 8 puntos.

Al mismo tiempo, destacó que el programa ya lleve casi dos años y tenga un total de 600 millones de pesos entregados en premios. "Me gusta mucho y me tengo que controlar para no jactarme tanto de un programa que me da mucho orgullo. Al programa le va muy bien y nuestra idea es nutrirlo, hacerle pequeños cambios que no le saquen el espíritu al programa pero ir innovando, hacer mejores cosas", indicó.

Frente a la cantidad de modificaciones que hubo en el canal cuyo gerente de programación es Adrián Suar, sostuvo: "Son movimientos de programación, a veces están menos confirmados. A veces incluso se confirma y después se desconfirma. Evidentemente, hay mucho joystick, se pulsea el minuto a minuto en la tele y eso hace que las informaciones no sean erradas, pero sí que cambien". Además, confesó que está atento a lo que sucede con Telefe, la competencia, más teniendo en cuenta el fenómeno de Gran Hermano.