15 mil dólares: filtraron la verdad del portazo de Nicole Neumann a Guido Kaczka

Nicole Neumann tiene un pie afuera de Los 8 Escalones, donde trabaja como jurado. Qué pasó para que la mediática abandone el programa de Guido Kaczka por El Trece.

Nicole Neumann tomó una drástica decisión que dejó atónitos a todos. Es que la mediática, que es una de las figuras de Los 8 Escalones, abandonará el exitoso programa que conduce Guido Kaczka. La situación generó más sensaciones encontradas cuando una periodista expuso que hay una instancia judicial en el medio que la obliga a dejar el ciclo de El Trece.

Hace pocos días, en Socios del Espectáculo deslizaron que Nicole Neumann se iba de Los 8 Escalones para evitar tanta exposición debido a algunos problemas personales y su casamiento con Manuel Urcera. Sin embargo, la panelista Maite Peñoñori filtró en Intrusos que existe un problema más grande.

"A raíz de esta nueva instancia judicial que vienen hace mucho con Cubero, Nicole tomó la decisión de dar un paso al costado para evitar enfrentar a las cámaras. Es un tema que la tiene amargada", indicó la periodista sobre un nuevo conflicto legal con su expareja Fabián Cubero. El inconveniente está vinculado directamente con lo económico.

"Hay una deuda de Nicole hacia Fabián de 15 mil dólares que por una cuestión de propiedades debería abonarle", señaló Peñoñori en primera instancia. "Lo que sienten del lado de Nicole es que hay una estrategia sistemática de Fabián de distintas cosas judiciales que se van dando para evitar pasar la cuota alimentaria. Incluso sienten que lo de Indiana tiene que ver más con eso porque la nena vive con él", agregó.

Juan Gil Navarro contó su historia desconocida con Guido Kaczka: "Él único"

Floricienta se estrenó hace 19 años. La tira creada por Cris Morena fue un éxito absoluto y sus fanáticos de ilusionaron al enterarse que la productora está pronto a estrenar una secuela de la novela que catapultó a la fama a Florencia Bertotti. Y en las últimas horas salió a la luz uno de mayores misterios de la serie y está involucrado Guido Kaczka.

Otro de los actores que conoció las mieles de la popularidad con la tira de El Trece fue Juan Gil Navarro. El artista, que ahora se luce en ATAV 2, interpretó Federico Fritzenwalden, el interés amoroso de la protagonista. Pero los fans quedaron devastados porque el personaje murió al final de la primera temporada en un accidente y fue reemplazado por el Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, encarnado por Fabio Di Tomaso.

“Es mentira lo que dice el tango, que veinte años no es nada. ¡Y todo lo que ha pasado en el medio!”, comenzó su descargo el actor cuando le preguntaron sobre los motivos que lo alejaron del proyecto. "A mí me pareció en ese momento que un año estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso”, afirmó durante su visita a Socios del Espectáculo.

Esa fue la primera vez que Gil Navarro habló sobre su salida de Floricienta e hizo una sorprendente revelación. “El único que me entendió fue Guido Kaczka. Yo nunca lo conté, pero él se me acercó en el estacionamiento y me dijo: ‘Yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo’. Y nunca me olvidé de ese gesto”, recordó y ponderó al conductor de los 8 Escalones, que por ese entonces era pareja de Bertotti.