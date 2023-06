Una participante de Los 8 Escalones dejó atónito a Guido Kaczka en El Trece: "Me casé conmigo"

La participante de El Trece llamó la atención con su revelación sobre su vida. Guido Kaczka relató la desopilante historia de la concursante de Los ocho Escalones.

Guido Kaczka y los miembros del equipo de Los Ocho Escalones se mostraron sorprendidos ante la historia de vida de una de las participantes del ciclo de El Trece. La joven dio a conocer que se casó consigo misma y explicó de qué se trata ese concepto.

"Es bailarina de alto rendimiento. Vive en Villa Pueyrredón junto al perro, Lancelot. Se separó, en 2019, y después fue a un casamiento, y agarró el ramo. ¿Y qué pasó?", presentó Kaczka a la joven que se animó a jugar en el ciclo de entretenimientos. Por su parte, ella relató: "Tomé el ramo en mis manos. Me casé conmigo misma. Adquirí el anillo de Lady Di, perdí 40 kilos, me sometí a una cirugía de aumento de pecho y nariz, y me hice 60 tatuajes".

Kaczka se mostró estupefacto ante la respuesta de la joven, al igual que Carmen Barbieri, Nicole Neumann y los demás integrantes del jurado del programa de El Trece. "¿Todo eso por agarrar el ramo?", pregunto el ex de Florencia Bertotti. Y ella respondió: "Por casarme a mí misma y abrazar al amor propio".

Guido Kaczka sobre su infancia como niño famoso

"Tenía el carácter de líder, pero no podía liderar ahí. Me la tenía que bancar. Hacía un esfuerzo descomunal por pertenecer, como te contaba. Hasta me llegó a gustar el fútbol y llegué a jugar en el club Villa Luro. Pero claramente no era lo mío (Risas)", señaló Kaczka en diálogo con Clarín hace algunos meses, en alusión a su experiencia escolar. Y sumó: "Me llevaba bien con mis compañeros, pero lo laburaba mucho. No tengo la historia de ser ‘el señalado o el que sufrió’. Pero yo siempre me quería ir a grabar. Siempre quería la tele. como por ejemplo Clave de sol, en ese momento. Pero no había ninguna posibilidad de que dejara el colegio. Mis padres siempre nos inculcaron la educación. De hecho, hoy todos mis hermanos tienen un título. Emiliano es abogado; Analía y Felicitas, son psicólogas y María Sol es diseñadora gráfica".

El conductor de TV comenzó su carrera en su infancia como actor en telenovelas, en las que interpretaba a sus personajes sin una formación académica. "De más grande estudié con Raúl Serrano. Pasé por el Centro Cultural Rojas; hice cursos. Igual siempre fui más conductor y productor", contó el animador de televisión que trabaja en El Trece hace más de una década.