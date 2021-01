Nicole Neumann y Karina Iavícoli mantuvieron un tenso cruce que involucró actitudes del pasado, mientras debatían quién podría ser el ganador o ganadora de esta edición del Cantando 2020. En pleno programa de Nosotros a la mañana y sin ánimo de asperezas, Nicole se refirió a que la panelista siempre le saca pelea.

“Acá viene una maldad, ya que dicen que te peleo, porque nada que ver, yo solo hago mi trabajo”, respondió con rapidez Iavícoli. Su comentario se refirió a algo que notaron los miembros del ciclo, que es que los televidentes siempre apuntan a que existe una cierta tensión entre ambas figuras.

Sin dejar pasar su comentario, Neumann fue por más: “No, no, todavía estás como con un poco de remanencia de las peleas que había en otros programas y bueno, de golpe te sale así, pero estamos en otro programa”. La modelo se refirió a Los ángeles de la mañana, conducido por Ángel de Brito, y a cómo era su relación cuando Karina estaba allí como panelista.

Sin pensar mucho en la respuesta, contestó a Nicole: “Esperá que hago un acting en el que me pongo las gafas. Ahora sí. Te fuiste al carajo”. Medio en broma y medio no, Neumann no se quedó callada y fue al choque. “Yo no digo más que la verdad. Si la verdad es el carajo, bueno, bienvenido al carajo, es así. Los televidentes lo notaron, vos misma lo dijiste y te llamaste a tu propio juego”, dijo entre risas, gesto que Iavícoli no dejó pasar. Inmediatamente, hizo referencia a eso: “Ay, ella se ríe con esa sonrisa divina que tiene, porque sos divina”.

“Primero, no sé si me mirabas o si seguías mi carrera en Los ángeles de la mañana, pero la verdad es que yo no solía pelear. Sí soy de hacer otras cosas, puede ser que el ambiente ahí sea distinto. Yo soy picante cuando quiero y pregunto. Digamos, te agarro a vos y yo sé que sos muy buena respondiendo y evadiendo cuando querés, pero me saltaste con esto y, evidentemente, hay como un rencor guardado de algo que no sé qué es. Si es así, decímelo”, contestó.

Nicole Neumann, directa, le respondió que ella solo percibió lo mismo que los televidentes. “Sentí lo mismo que ellos y te dije que me peleabas, pero nada más”. Karina Iavícoli, ya dándole cierre a esta pseudo discusión, sumó: “No te peleo. Si preguntar es pelear, entonces la gente está equivocada. Entiendo que amen a Nicole, es una figura importante. Yo te pregunto nada más. A mí me caes genial, ya te lo dije y siempre te defendí en LAM”.

Por último, y cortando con la tensión, soltó: “Siempre fuiste de contestarme con la verdad, y eso es importante, porque las figuras no suelen contestar con la verdad”.