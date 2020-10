Adrián Ventura sorprendió a sus compañeros del noticiero en TN con una faceta de su persona que pocos conocían. Al parecer, es un aficionado a destinos turísticos arriesgados y si es en la altura, mucho mejor.

Así lo manifestó cuando se mostró un video viral en el que una mujer se asomaba al precipicio de una montaña y hasta contó una anécdota en la que casi muere en un trágico accidente en Bariloche.

"Una vez casi fallezco en un lugar así. Me caía. Fuera de broma, me pasó en el sur, me quedé enganchado con el brazo. Fue en Bariloche, se desmoronó el piso, se abrió, y me quede enganchado del brazo. Hace ya 20 años de esto", relató el periodista económico.

Todos sus colegas, entre ellos Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez, estallaron a carcajadas con las declaraciones de su compañero y empezaron a bromear: "Me encantó la frase "una vez casi fallezco".

"Casi me mato haciendo eso. A mi me gusta igual. El brazo quedó un poco dañado. El susto que se pegó la gente cuando me vio desaparecer para abajo. Me tragó la tierra. Fue real esto", añadió Ventura, ampliando su recuerdo.

"Fue como el programa de Guido Kaczka", le respondieron sus compañeros.

Blooper en TN: confunden a Adrián Ventura con Luis Ventura

El periodista Adrián Ventura comparte su apellido con otro popular periodista pero de mundo de espectáculo: Luis Ventura, ex Intrusos y ahora con Alejandro Fantino por la pantalla de América. El columnista de TN, sin embargo, tiene una larga trayectoria en el ambiente, pero todavía no puede evitar que lo confundan con su colega.

En la mañana de este miércoles, el periodista económico habló con su par Cecilia Boufflet sobre las recientes medidas económicas del gobierno sobre el dolar. Lo que Ventura no esperaba fue que, tras realizar una pregunta a una colega con la que comparte el área de especialización, aun así se confunda su nombre.

"Absolutamente Luis", comenzó su respuesta Cecilia desde el móvil de TN. Rápidamente fue interrumpida por Ventura, quien se apuró a aclararle que su nombre es "Adrián". La periodista no pudo evitar la risa al aire y le pidió disculpas.