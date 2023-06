Jésica Cirio confirmó la peor noticia respecto a su relación con Martín Insaurralde: "Fuimos superfelices"

Jésica Cirio rompió el silencio en sus redes y confirmó la noticia menos esperada con respecto a su relación con Martín Insaurralde.

Jésica Cirio dio la peor noticia con respecto a su relación con Martín Insaurralde y sorprendió a todos. La conductora de Telefe dejó en claro cómo está todo con el mencionado político luego de sus posteos en las redes sociales que generaron incógnitas respecto al tema. Finalmente, la propia modelo se encargó de dar a conocer su separación luego de estar 10 años en pareja.

A través de la modalidad de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Cirio contestó a las consultas de sus seguidores y no dudó a la hora de confirmar la ruptura. Varios usuarios estuvieron al tanto de sus últimas publicaciones y aprovecharon la ocasión para sacarse las dudas sobre la unión de la pareja. Además, la animadora reveló el motivo por el cual no contó anteriormente la decisión que tomaron junto a Martín Insaurralde.

"La realidad es que sí, estoy separada. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia", escribió Jésica Cirio en un principio. Y luego agregó: "Después de 10 años de relación maravillosos decidimos tomar caminos diferentes en la vida, y eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o de amar como familia".

Por último, la modelo habló de la muy buena unión con los hijos de Martín Insaurralde cuando le consultaron sobre el tema: "Martín es un excelente padre, fuimos superfelices en estos 10 años de relación, pero como muchas relaciones llegó a su final. Es parte de la vida". A su vez, la conductora dejó en claro que los mensajes publicados anteriormente no tuvieron nada que ver con la separación.

Jésica Cirio enfureció en vivo y contó toda la verdad sobre La Peña

Jésica Cirio habló sin tapujos en La Peña de Morfi para llevar claridad respecto de rumores que se dieron en la prensa en los últimos días, en los que se afirmó que el programa tenía fecha de finalización y que no regresaría a la pantalla de Telefe. Además, la conductora de televisión se refirió a la continuidad de una figura icónica del ciclo que quedó envuelta en una polémica en el útlimo tiempo.

Todo comenzó cuando le tocó el turno de mostrarse en cámara al chef Santiago Giorgini, que está en el ciclo desde sus comienzos y es una pieza clave en el esquema del programa dominical. "Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar", comenzó su descargo Giorgini, harto de los comentarios y rumores que lo alejaban del programa en los últimos días. Y sumó: "Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada".