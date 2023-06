Jésica Cirio enfureció en vivo y contó toda la verdad sobre La Peña: "No entiendo"

La conductora de televisión defendió a uno de sus compañeros de programa en pleno vivo de Telefe. Jésica Cirio fue categórica respecto de la continuidad de un famoso cocinero en La Peña de Morfi.

Jésica Cirio habló sin tapujos en La Peña de Morfi para llevar claridad respecto de rumores que se dieron en la prensa en los últimos días, en los que se afirmó que el programa tenía fecha de finalización y que no regresaría a la pantalla de Telefe. Además, la conductora de televisión se refirió a la continuidad de una figura icónica del ciclo que quedó envuelta en una polémica en el útlimo tiempo.

Todo comenzó cuando le tocó el turno de mostrarse en cámara al chef Santiago Giorgini, que está en el ciclo desde sus comienzos y es una pieza clave en el esquema del programa dominical. "Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar", comenzó su descargo Giorgini, harto de los comentarios y rumores que lo alejaban del programa en los últimos días. Y sumó: "Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada".

Jésica Cirio por su parte habló de las especulaciones en torno a que La Peña terminaría por los coletazos del caso Jey Mammón y llevó claridad al respecto: "No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos". "Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va", señaló la modelo. Y cerró: "No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo".

La insólita vivencia de Jésica Cirio en un avión

La modelo habló sobre su experiencia fatídica en un avión en diálogo con las personalidades de redes Gerónimo "Momo" Benavides, Santutu y Sofi Santos, en su ciclo por streaming Vamos Viendo. Benavides se encontraba de viaje y sus compañeros le insistían en que tomara un trago, a pesar de que tenía que viajar en las próximas horas. Esa situación confluyó en que Cirio contara su propia experiencia en una aeronave.

Momo: "¿Un shot quieren que me clave? Bueno, dale. Quieren joder, vamos a joder..."

Santutu: "Después de ese shot, ¿a qué hora te vas a levantar?"

Momo: "No voy a dormir. Nos tenemos que levantar a las cuatro de la mañana y es la una"

Santutu: "¿Pero un solo shot vas a tomar?"

Sofi Santos: "Dale, Momo, ¡qué aburrido! Dos más, mínimo..."

Santutu: "Tiene que ser un shot de algo fuerte"

Sofi Santos: "Ese shot no te hizo nada"

Momo: "No me voy a poner en pedo, gente. Tengo que tomar un avión. Así que no voy a tomar"

Santutu: "¿Nunca te subiste a un avión en pedo?"

Jésica Cirio: "Ay, yo sí"

Santutu: "Yo también"

Sofi Santos: "Yo nunca"

Momo: "Sí"

Santutu: "Bueno, una vez más, Momito..."

Jésica Cirio: "Yo me subí en pedo y me fueron a buscar en camilla"

Santutu: "Mentira"

Sofi Santos: "¿Literal? ¿Qué tan en pedo fue?"

Jésica Cirio: "Me desmayé antes de bajar del avión"

Sofi Santos: "Es un montón"

Jésica Cirio: "Es un montón"