Julieta Poggio habló por primera vez del hermano de Tini Stoessel: "Es increíble"

La finalista de la última edición de Gran Hermano rompió el silencio luego de ser vinculada con Francisco Stoessel. La contundente declaración de la bailarina.

Julieta Poggio, luego de furor que generó por su participación en Gran Hermano, esta semana volvió a estar en boca de todos por dos motivos. En primer lugar quedó en el ojo de la polémica por las fuertes declaraciones de Pepe Cibrián en su contra en la previa a su debut teatral y luego por los rumores de romance con Francisco Stoessel, el hermano de Tini. Las versiones comenzaron a circular el último fin de semana y ahora la bailarina decidió romper el silencio.

Los jóvenes se habrían cruzado en la Bresh y, según informó Paparazzi, fueron vistos a los besos por algunos de los asistentes a la popular fiesta. El rumor cobró más fuerza el último lunes en el programa de streaming que la joven conduce con sus ex "hermanitos" Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis. Es que en la transmisión sonó la canción de la ficción, En mi Mundo, y Julieta le dijo a la gente del control mientras se reía: “Basta Fer”. “¿Qué es esto? ¿Es una indirecta?”, comentó "La Tora" y la influencer, a quien se la notó incómoda, le dijo que no con la cabeza.

Esa situación no fue la única que le generó malestar a "Disney", ya que también debió lidiar con los fuertes dichos de Cibrián. "Los jóvenes necesitan estudiar, romperse el alma como el médico o como el pianista", haciendo alusión a que para ser actriz no alcanza con participar de un reality.

En ese contexto, Poggio le concedió una entrevista a PrimiciasYa en la que habló de todas las cuestiones en las que quedó involucrada en el último tiempo. Por ejemplo, reveló que ya está todo bien con el prestigioso director de comedias musicales. "Ya nos amigamos. Él me envió un mensajito de muy buena manera, yo se lo respondí también. Va a venir a ver Coqueluche para dar su devolución. Así que ya está... es un tema cerrado", sostuvo la bailarina.

Sobre los dichos de Cibrián se dijo que él podría haberlo hecho para promocionar la despedida de su histórica obra, Drácula. Sin embargo, Juli descartó esa posibilidad: "No, la verdad es que no lo siento así, quiso dar su opinión, quizás no me conocía y ahora sí me conoce, así que quedamos en buenos términos".

Luego, le consultaron sobre el supuesto flamante vínculo con Fran Stoessel y la joven respondió con contundencia. "Sí, cada día estoy de novia con uno distinto. Es increíble, hasta yo misma me entero. Abro Instagram y me entero de mis novios", subrayó.

"Yo no sé quién inventó eso y de dónde lo sacaron, pero bueno... todo lo que no haya fotos, no hay pruebas, así que no crean todo lo que ven", aseguró dando a entender que la joven continúa soltera tras romper con su ex Lucca Bardelli. Además, del hermano de Tini, Julieta fue vinculada con Marcos Ginocchio en varias oportunidad, de hecho, algunos periodistas aseguraron que están juntos.

Preocupación por Julieta Poggio a días de su debut teatral

La exparticipante de Gran Hermano Julieta Poggio comunicó una triste noticia en su cuenta de Instagram, alertando a sus seguidores tras haber sido víctima de un robo. "Me puse a llorar mal", reveló la joven en su descargo, a días del debut de la obra teatral Coqueluche.

A través de sus historias, la finalista de GH compartió los datos y una fotografía del hombre que le robó y lanzó una denuncia para que sus seguidores tengan cuidado. “Esta persona me robó el día de ayer. Didi Argentina no hacen nada para ayudarme! Tengan cuidado!”, escribió la joven que recientemente se separó de Lucca Bardelli.

“Yo le dije ‘cuando llegues tocá el viaje 1°A’, y cuando llegó, cobró el viaje y no lo entregó. Se robó los pelos, decime, ¿Qué hace un motoquero con unas extensiones de pelo?", siguió Julieta en su descargo, indignada. Por último, reveló: "Me puse a llorar mal, me agarró una crisis de mucha impotencia”.