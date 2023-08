Lucca Bardelli apuró a Julieta Poggio y publicó un polémico video

Lucca Bardelli subió un video contra Julieta Poggio, en medio del tenso ida y vuelta que mantienen desde hace días.

Lucca Bardelli, el exnovio de Julieta Poggio, publicó un controversial video en sus redes sociales en medio de su enfrentamiento. El conflicto comenzó cuando la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) fue consultada al respecto sobre su separación en Fuera de Joda (Telefe), el podcast que realiza junto a los ex "hermanitos". Sus dichos no le cayeron nada bien a Lucca, quien rápidamente salió al cruce. Ahora, el joven se refirió a las últimas declaraciones de Julieta.

Recientemente, Poggio dio a entender que su ex se estaba colgando de su fama, tras las polémicas que Bardelli creó a través de su cuenta de Instagram. Días después, el joven se manifestó al respecto y apuntó contra la bailarina con un polémico video en sus historias en la red social. Segundos después, lo eliminó.

En aquel clip, se podía ver a Lucca hablándole a la cámara y diciendo: "Me dicen por qué no respondo. No respondo porque no entiendo. Ya van como cuatro programas tirándome, hablando de mí. No sé qué cosa". "Supuestamente no entiende mi manejo o quiere que las redes las use para hablar de mí y no de otro. A mis redes las uso para lo que yo quiero", agregó.

En este sentido, aseguró que la única vez que usó sus redes sociales fue para defenderse "porque me habían bardeado a mí primero". "Además, ya estoy cansado de que me bardeen, lo pasé mucho tiempo, y por eso me defiendo. O sea, a mí pueden bardearme, pero yo no puedo defenderme porque yo soy el malo", cerró, tajante.

Video publicado por Lucca Bardelli en sus historias.

Julieta Poggio reveló lo que todos pensaban sobre su ex: "Quiso aprovechar los seguidores que tiene"

En aquella oportunidad, Julieta había insinuado que su ex estaba aprovechando su momento de fama para generar controversias. "No estamos en contacto. A mí me delatan mis caras. Por más que yo diga algo con palabras, soy tan transparente que no puedo con mis caras. No las puedo controlar", comenzó Julieta, en diálogo con "Pampito" en Intrusos (América TV).

"Lucca se enojó con vos y con 'La Tora'...", le comentó el panelista. "Bueno, que se enoje", respondió Poggio con firmeza. Y agregó: "Más allá de que nos separamos en buenos términos, siento que es un poco raro cómo se está manejando él. No lo entiendo". "¿No se está colgando un poco de tu fama?", indagó Maite Peñoñori.

Ante esto, Julieta respondió que le parece bien "si él quiso aprovechar los seguidores que tiene ahora para monetizarlo, pero que lo haga por su lado". "¿Trabaja con su cuenta de Instagram?", indagó Flor de la V. "Al parecer sí", concluyó la actriz, dejando en claro su descontento con los manejos de su expareja.