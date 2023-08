Julieta Poggio reveló detalles de la "re linda" relación que tiene con Marcos Ginocchio

Julieta Poggio se cansó y contó toda la verdad sobre su vínculo con Marcos Ginocchio.

Julieta Poggio se sinceró y habló en profundidad sobre el vínculo que mantiene con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano (Telefe). Desde que la bailarina terminó su relación con Lucca Bardelli, su expareja, los rumores de romance con "El Primo" se intensificaron todavía más. A pesar de que los desmintió en reiteradas ocasiones, esta vez soltó una llamativa declaración que despertó sospechas entre sus fanáticos.

Tras su ruptura con Bardelli, Julieta fue vista muy cerca de Marcos en diferentes oportunidades. Según informó Yanina Latorre en LAM (América TV), estarían comenzando una relación. Al poco tiempo, se fueron de viaje juntos a Bariloche y los rumores de romance se hicieron cada vez más fuertes. Ahora, se dijo que habrían pasado una noche juntos en una cabaña en Tigre. En este contexto, Poggio fue consultada al respecto y su respuesta despertó una gran incertidumbre.

Karina Iavícoli, panelista de Intrusos (América TV), interrogó a Julieta en vivo con una pregunta al hueso: "¿No tenés nada que ver con Marcos?". Julieta evadió la pregunta y contestó: "La verdad que tenemos una re linda relación. Es muy lindo seguir trabajando con los chicos después de la casa y saber que, dentro de todo, todos teníamos los mismos sueños".

"Pero no me estás respondiendo. Me tenés que decir 'no, nunca estuvimos en la casa del Tigre'", la increpó la panelista. Sin embargo, Poggio soltó una risa nerviosa y se mantuvo firme en su postura, remarcando que tienen "una relación de amistad", al igual que la que mantiene con Nacho Castañares.

Cuando Maite Peñoñori le preguntó si adentro de la casa se había tentado de serle infiel a su novio, Julieta contestó: "La verdad que yo entré muy enamorada a la casa y estaba con esa idea que no quería que se me pinche. Son muy fuertes todos los sentimientos ahí adentro, te confundías y eso te jugaba mucho en la cabeza, por eso yo siempre mantuve esa idea del amor que dejé y cuando salí no fue lo mismo". En este sentido, remarcó: "Jamás se me pasó por la cabeza engañarlo".

Otras llamativas declaraciones de Julieta Poggio sobre los rumores de romance con Marcos

Días atrás, Julieta había asistido al programa Sería Increíble (Olga), en el que Nati Jota la cuestionó sobre su relación con Marcos. "No es por no creerlo que son amigos pero si vos tuvieras algo con él, ¿hay algo de que sentís que no lo podrías decir? ¿Te pasa que no querés blanquear?", le preguntó la conductora.

Ante esto, Poggio contestó que "fue muy fuerte" todo lo que vivió con su ex cuando salió de la casa debido a la enorme exposición que enfrentaron. "Era muy raro que tanta gente opine sobre la relación que teníamos. Yo creo que en algún punto me afectó", reflexionó.

Por esta razón, admitió que consideraría la posibilidad de no blanquear sus próximos romances. "Capaz entiendo en un punto a los famosos como se resguardan o no quieren dar tantos detalles o subir tantas fotos con sus parejas, es cuidar un poco la relación. Siempre estuve de novia y nunca tuve problema en cortar y ya publicar fotos con mi nuevo novio, pero siento que me va a costar volver a blanquear algo porque te afecta tu relación", concluyó.