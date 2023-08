Cande Lecce confirmó su separación de Lucca Bardelli: "Lo mismo que a Juli Poggio"

Cande Lecce se separó de Lucca Bardelli, ex de Julieta Poggio: los dolorosos detalles sobre su ruptura.

Cande Lecce, la influencer que saltó a la fama por su supuesta aventura con Mauro Icardi, reveló el motivo por el que terminó su relación con Lucca Bardelli, exnovio de Julieta Poggio. De acuerdo con la joven, mantuvo un romance secreto con Lucca durante algunos meses, pero todo terminó por una supuesta infidelidad. La modelo se mostró muy desilusionada y les contó detalles de los sucedido a sus seguidores de Instagram. Además, aseguró que Lucca le fue infiel con la misma mujer que había engañado a Julieta meses atrás.

A pesar de que la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) no reveló el motivo de su separación, corrieron fuertes rumores de que existieron varias terceras en discordia. Lecce tampoco brindó detalles al respecto, pero aseguró que el joven se comportó de la misma manera durante su corta relación.

La influencer habilitó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y compartió la pregunta de una seguidora: "Los hombres, mientras menos aparecés, más bola te dan. ¿Te pasó que te ghostearan?". "Sí! Le demostré demasiado interés a una persona que me gustaba mucho hace poco y me falló. Considero que vivimos en el mundo del revés. Donde no hay sentimientos, mientras menos demuestren más te quieren. Y yo estoy acostumbrada a otro tipo de amor... Pero bueno! Muy triste", contestó Cande.

Al ser consultada sobre su situación sentimental, la joven aseguró, en diálogo con Ciudad Magazine: “Estoy sola, no estoy más con Lucca, no terminamos bien. Me hizo lo mismo que a Juli Poggio y no quiero que se me relacione más a él, me terminó lastimando mucho. Vengo tan golpeada...”.

La joven con quien Lucca Bardelli habría engañado a Julieta Poggio y a Cande Lecce.

Luego, explicó que terminaron por una foto que compartió Bardelli en sus historias de Instagram, en la que aparece besando a uno de sus amigos. “Terminamos por la foto con el amigo y después me enteré que el jueves a la noche salió la chica que fue la tercera en discordia entre Juli y él”, aseguró Cande.

La reacción de Julieta Poggio al enterarse que Lucca Bardelli tiene novia

Según trascendió, Julieta Poggio habría reaccionado con una gran indignación al enterarse que Lucca había comenzado una relación con Cande Lecce. "Se pudrió todo. Aparentemente, por lo que me cuentan, a Julieta no le gustó nada que su ex ya esté con alguien a casi dos meses de la separación", aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y agregó que, según le informaron, Poggio "le escribió un mensaje muy enojada y desilusionada". "Le habría preguntado si era cierto todo lo que había trascendido en este programa y luego ante la afirmación de Lucca le habría dicho ‘rapidito me superaste'", cerró el conductor.