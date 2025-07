Gonzalo Pardo, de Riot Games, revela el secreto de League of Legends: "Riot pone a los jugadores en el centro"

Spirit Blossom Beyond, la nueva temporada temática de League of Legends.

El pasado 2 de junio, Riot Games lanzó Spirit Blossom Beyond, la nueva temporada temática de League of Legends, que trajo aparejada la inclusión de skins de algunos de los campeones favoritos de los fanáticos del videojuego que ya cumplió 15 años. Con este lanzamiento como disparador, El Destape entrevistó a Gonzalo Pardo, Publishing Manager de League of Legends para LATAM, quien reveló el secreto para el éxito permanente de LoL durante más de una década, la importancia de los jugadores y del vínculo en persona con ellos.

"Es una de las temáticas más queridas por el jugador de LATAM", comienza explicando Pardo sobre Spirit Blossom Beyond. En ese sentido, el Publishing Manager destaca los colores de la innovadora temporada temática de LoL en comparación a la previa de Noxus, que tenía "tonos más grises, más desérticos".

Gonzalo Pardo, Publishing Manager de League of Legends para LATAM.

Riot Games es reconocido en la industria por prestarle atención a lo que opinan los fanáticos.

- Riot tiene una misión que es darle lo mejor a los jugadores. Y eso nos ha permitido que LoL viva 15 años como ha vivido y que sea uno de los juegos más longevos de la historia de los videojuegos con una comunidad y base tan buenas. Eso se debe precisamente a que los escuchamos.

¿Y cómo es el caso de los jugadores latinoamericanos?

- En LATAM son muy fans de nuestros juegos y ya sabemos todos que el latinoamericano es tan pasional, que cuando algo les gusta lo dicen y lo gritan. Y cuando no les gusta, también. Y eso es positivo: significa que les importa lo que estás haciendo. Si hiciéramos algo que a los jugadores no les gusta y se quedaran callados, yo siento que hablaría peor de nuestros juegos. Para nosotros es positivo escucharles, en todas nuestras redes sociales y nuestras comunidades, para aplicar ese feedback.

Skins de Zyra y Arus en Spirit Blossom Beyond.

¿Cómo toman las críticas en ese feedback?

- Es muy positivo cuando los jugadores nos dicen "oye creo que por aquí no es", los escuchamos y podemos ser humildes y decir "ok, tal vez no es por aquí". Los escuchamos y podemos revertir este camino. Eso siento que es algo que ha hecho que nuestros juegos sean tan amados, no solo por los jugadores sino que crea esta comunidad que dura tantos años. Y hay gente que tal vez hoy en día no juega LoL, no juega Valorant, pero le gusta estar en la comunidad y la sigue. Yo creo que es porque se siente que en Riot es escuchado y nos importan.

¿Ese es uno de los "secretos" para seguir creciendo después de 15 años?

- Yo creo que la salsa secreta de Riot es esa, que escucha a los jugadores y de verdad los pone al centro de todas las decisiones que tomamos. Y es algo que lo vives en todos los estamentos de esta empresa. Cualquier decisión que estemos tomando, ya sea para un evento que hagamos, una comunicación o con qué creadores contamos, siempre decimos "qué es lo que los jugadores quieren ver, qué es lo que quieren escuchar". Siento que League of Legends puede vivir toda la vida precisamente porque si le vas dando a tus jugadores lo que quieren, van a estar contentos y van a seguir en estos juegos.

Spirit Blossom Beyond, la nueva temporada temática de League of Legends.

¿Cuál es el límite que se ponen a la hora de recibir el feedback de los jugadores? ¿Se lo plantean desde el comienzo o hay flexibilidad?

- Un poco de ambas. Hay algo prefijado -al final y siendo honestos esto es un negocio- y seguimos cierta ruta. Pero siempre hay lugar para la flexibilidad, para escuchar al jugador y cuando nos dice "esto no me gustó" o "esto creo que debería ir por acá", ahí sí entramos a escuchar. Porque para nosotros es súper importante escucharles, que se sientan escuchados. Siempre hay lugar para esa flexibilidad, para hacer los cambios necesarios, para que estén contentos.

¿Cómo viven desde la compañía el encuentro en persona con los jugadores en eventos?

- Es de mis cosas favoritas de ser Rioter. Es trabajo que preparamos por meses y llevarlo a la vida, que empiece el evento y ver a los jugadores que llegan, se les iluminan los ojos, puedes hablar con ellos, te preguntan cosas, tú les respondes. Es de mis momentos favoritos. Porque ahí es cuando se junta la pasión de lo que hago con la de los jugadores que juegan y disfrutan lo que nosotros hacemos como Rioters. Entonces para mí es lo mejor poder tener esos momentos de interactuar con la comunidad. Yo siempre que puedo voy en persona a todos los eventos, porque es donde puedes conocer y es tangible qué es lo que les gusta a los jugadores, qué cosas valoran de lo que hiciste y está también el "qué podemos mejorar", "qué hubiera estado mejor hacer para el jugador en este evento".