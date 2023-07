No es una mujer: Lucca Bardelli, a los besos tras separarse de Julieta Poggio

Tras confirmar su relación con Candela Lecce, el exnovio de la bailarina reapareció en redes sociales con una llamativa foto con otro hombre.

A casi dos meses de haber anunciado su separación de Julieta Poggio, Lucca Bardelli ya empezó a rehacer su vida amorosa. En las últimas semanas, el joven se volvió noticia tras haber confirmado su relación con Candela Lecce, la influencer que fue acusada de ser la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin embargo, parece que ahora su forma de vincularse románticamente tomó otro rumbo y lo dejó en claro con una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

En medio de los rumores de noviazgo entre Poggio y Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, Lucca demostró que él también quería volver a empezar. Pero a días de haber dado a conocer su vínculo con Lecce, salió a la luz una foto en donde se lo ve besándose con otro hombre. Bardelli compartió la imagen que se volvió viral a las pocas horas y dio a conocer la identidad de este chico.

La historia que compartió Lucca Bardelli en Instagram.

A través de sus historias de Instagram, Bardelli compartió la selfie que se tomó junto a "su amigo", en donde se están dando un beso en los labios. El hombre en cuestión se llama Santiago Galluzzi y se ve que tiene una relación desde hace varios años con Lucca. Precisamente, en una publicación de hace un tiempo, Santiago le escribió a Bardelli: "Feliz cumpleaños. Te amo hermano, siempre con vos". Por el momento, ninguno de los dos salió a dar declaraciones públicas al respecto.

Explosiva reacción de Julieta Poggio ante la nueva novia de Lucca Bardelli: "Rapidito"

Hace poco más de un mes que Julieta Poggio anunció su separación de Lucca Bardelli. Luego de aguantar los cinco meses de aislamiento mientras la bailarina estuvo en Gran Hermano, la relación no prosperó y decidieron distanciarse. Sin embargo, recientemente se conoció que Lucca ya está en pareja nuevamente y a Poggio no la habría gustado en lo absoluto.

A menos de dos meses de finalizar su relación de dos años, Lucca empezó a salir con Candela Lecce, la influencer que fue acusada de ser una de las terceras en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Y, según confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live, Poggio habría tenido una explosiva reacción al enterarse del nuevo noviazgo de su ex.

"Se pudrió todo. Aparentemente, por lo que me cuentan, a Julieta no le gustó nada que su ex ya esté con alguien a casi dos meses de la separación", empezó por contar el periodista en su programa de espectáculo que hace por el Instagram de Radio Mitre. Luego, contextualizó: "Me dijeron que ella le escribió un mensaje muy enojada y desilusionada".

En este marco, Etchegoyen reveló que tuvo acceso a los mensajes que la bailarina le habría mandado a su ex. "Le habría preguntado si era cierto todo lo que había trascendido en este programa y luego ante la afirmación de Lucca le habría dicho ‘rapidito me superaste'". Por su parte, Poggio aún no dijo nada del tema públicamente.