La supuesta amante de Mauro Icardi rompió el silencio y contó todo: "Me enamoré"

Cande Lecce, modelo e infuencer que asegura ser la amante de Mauro Icardi, rompió el silencio por primera vez y contó todo sobre el vínculo secreto que mantuvo con el esposo de Wanda Nara. La joven de 23 años hizo un descargo en sus redes sociales, justo después de que Wanda confirmara su separación.

Días atrás, Cande había filtrado una foto que le sacó a Mauro en una de sus citas secretas, en la que se la podía ver dentro de un auto junto al futbolista. La imagen fue publicada por "Pochi", dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame, que publica rumores sobre famosos. Icardi salió a desmentir la veracidad de la foto y, cansada de las mentiras, la joven contó toda su verdad.

"No sabía si salir a hablar o no, la verdad que hoy tengo un día complicado por temas de salud y también familiares. Me cuesta todo eso, tengo mucho que perder, para mí es difícil”, reconoció Lecce al comienzo del video. Y agregó que, a pesar de todo, desarrolló fuertes sentimientos por Icardi. “Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente, me enamoré. Yo a esa persona la conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar”, siguió.

Además, aseguró que Icardi le decía que estaba soltero y que, cuando salió todo a la luz, el futbolista la bloqueó de sus redes. "Cuando yo por primera vez salgo a contarlo fue en un momento efusivo, porque no mido las consecuencias. Después me arrepiento y pasa todo eso de 'te bloqueo, te desbloqueo, aparezco, desaparezco'. Yo me sentí muy triste, la verdad, porque estás teniendo charlas con alguien y de repente pasan todas estas cosas”, explicó.

Fue entonces cuando la joven decidió que era momento de terminar su vínculo con Icardi, ya que le estaba haciendo daño. "Dije ‘listo tengo que cortar esto acá porque evidentemente no va a pasar más nada’ y salí a contar todo públicamente. El 21 de marzo le puse un stop. Como yo lo tenía bloqueado, el 23 él me llama por teléfono y me dice ‘Cande, desbloqueame’”, recordó. Al desbloquearlo, el futbolista le habría dicho que quería conversar con ella y, a los dos días después, la habría pasado a buscar para verla.

"Estaba a 40 minutos de acá, me baño rapidito, acomodo las cosas y digo ‘¿qué hago?'. Tengo 23 años, si no aprovecho ahora, era sábado y podía irme, yo vivo sola. Él me dijo ‘no vas a sacar el teléfono, no quiero que hayan fotos ni pruebas de esto porque yo estoy arriesgando mucho’, todo el tiempo me decía eso. Entonces le dije ‘bueno, déjame llamarla a mi mamá, sino se va a preocupar’”, agregó. Fue entonces cuando sacó el celular y le sacó la foto que se difundió.

“La llamo y le dije que me estaba yendo a Buenos Aires, no le dije con qué persona me estaba yendo para que él se quedara tranquilo. Después, agarro el teléfono, le saco el brillo y alcanzo a sacar una foto. Pueden decir cualquier cosa, que la foto está montada y lo que quieran", continuó. Luego, contó que fueron a un departamento y, al rato después, Mauro le dijo que tenía que irse y que lo esperara un rato.

“Después él volvió y al rato, tipo 3 por ahí se fue. Al otro día él tenía el vuelo. Hice tiempo y me volví en micro, que me lo pagué yo. Después, él me bloquea de todos lados. Me sentí mal cuando vi todo en la tele, me sentí vulnerada, que me había estado boludeando”, admitió. Por esta razón, decidió contarle todo a "Pochi" y dar a conocer la situación.

El triste descargo de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Días antes de confirmar su separación de Icardi, Wanda había compartido una frase en sus historias de Instagram que decía: “La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún así seguiste confiando. Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta, nos va a sobrar". Junto a la imagen, agregó un emoji de un corazón roto, dejando más que en claro que su relación estaba atravesando una fuerte crisis.