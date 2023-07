Se filtró un video "on fire" del hermano de Tini Stoessel

El hermano de Tini Stoessel es noticia por un video que se viralizó en las redes sociales. Qué pasó con Fran Stoessel, familiar directo de la cantante argentina.

Tini Stoessel es hermana de Fran Stoessel, el joven de 27 años que tiene un perfil muy bajo y acompaña a la cantante en cada gira y en cada show que da. Sin embargo, en las últimas horas el muchacho se hizo noticia por un video en donde se lo ve "on fire". El material se filtró en internet y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“Fran is on fire”, se puede leer como descripción del video que, inicialmente, fue compartido en Instagram por amigos del hermano de Tini Stoessel. En el mismo se observa al joven en un estado de éxtasis y bailando electrónica en un festival realizado en Ibiza.

Fran Stoessel está en Ibiza porque se fue allí a vacacionar, y el video viralizado en las redes sociales es parte de su descanso. Así las cosas, el hermano de Tini dio que hablar en diferentes plataformas digitales por una razón totalmente ajena a la actividad artística de su familiar.

El calvario de Tini Stoessel en Barcelona: "No me podía levantar"

Tini Stoessel comenzó su gira por España el último fin de semana, Sin embargo, sus show tuvieron una gran repercusión en Argentina por los videos que trascendieron. La cantante provocó el llanto de su pareja, Rodrigo De Paul, y también abrió su corazón con sus fans.

La estrella pop se presentó el pasado domingo en Barcelona y frenó su show por unos segundos para hablar sin filtro sobre su salud mental. La joven tuvo que superar varios padecimientos en los últimos días y no pudo contener las lágrimas con el aliento de su público: “Gracias a ustedes”.

“Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, dijo con la voz entrecortada y reveló que sufrió ataques de pánico. “Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, subrayó antes de mantenerse en silencio mientras los espectadores coreaban su nombre.

Los problemas a los que refirió también los había comentado en los últimos días en una entrevista con El País: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”. “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, precisó.