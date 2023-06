El contundente mensaje de Adrián Suar sobre la salud mental: "Debe ser así"

El productor recibió un reconocimiento particular y aprovechó para difundir un mensaje en sus redes sociales.

Adrián Suar envió un contundente mensaje sobre la salud mental y generó gran conmoción. El reconocido actor aprovechó su exposición para reflexionar sobre este tema que lo toca muy de cerca y habló de su experiencia personal.

Pese al bajo rating que enfrenta en El Trece y el fracaso de ATAV 2 en cuanto números, Adrián Suar vive una exitosa temporada teatral con el estreno de su obra Votemos, la cual se encuentra disponible en la cartelera del teatro Metropolitan. En el marco de este suceso, el productor aprovechó la exposición para enviar un fuerte mensaje sobre la salud mental.

El Ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, declaró la obra como interés cultural por su producción y por cómo aborda el tema de la salud mental. En este marco, Adrián Suar agradeció el reconocimiento y se explayó: "Tenemos un gran equipo detrás y debe ser así. La distinción a Votemos viene por todo lo que es la obra en sí y el aporte que hacemos al tema de la salud mental".

"Es una obra totalmente antiestigmas. Estamos muy agradecidos en nombre del elenco, la producción y el teatro", sumó. Luego, a través del Instagram oficial de la obra agregaron: "Fuimos declarados de interés cultural por la concientización sobre la salud mental a través del arte".

Adrián Suar no se contuvo y le dijo a Barassi lo que muchos piensan en la cara: "No faltés el respeto"

Adrián Suar se mostró junto a Darío Barassi antes de que debute con su nuevo programa Ahora Caigo. En el video que recorre las redes sociales, se observó que el gerente de programación de El Trece se acercó y le hizo una serie de reclamos que le cambiaron la cara al conductor estrella del canal.

Tras el final de 100 argentinos dicen, Darío Barassi se abocó a algunos proyectos actorales: se lo vio en una participación especial en las series ATAV 2 y El Encargado, con Guillermo Francella como protagonista. "Mirá todo lo que te preparó el canal, pero te quiero decir una cosa, y te lo digo con mucho cariño y mucho respeto", le dijo Suar en el video donde se lo ve irrumpiendo los estudios de Ahora Caigo.

"Venís de hacer un programa exitosísimo y ahora viene Ahora Caigo. Bueno, quiero que caigas bien", lanzó. Allí empezó a enumerarle una serie de cosas que debía respetar para poder llevar adelante el ciclo: "Te pido por favor: malas palabras no, no tratés mal a la gente, no sea autorreferncial, no pidas comida todo el tiempo, un Barassi distinto".

La especie de sketch que hicieron Suar y Barassi para promocionar este nuevo programa generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. En el final del video, el conductor aseguró que no va a cumplir nada de lo que le dijo el gerente de programación de El Trece. "¿Es chiste esto? A partir del lunes voy a ser más Barassi que nunca. Los espero", concluyó con una sonrisa.