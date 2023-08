Preocupación por Julieta Poggio a días de su debut teatral: "Una crisis de mucha impotencia"

La actriz y exparticipante de Gran Hermano informó en su cuenta de Instagram los detalles de la tensa situación que vivió, a días del estreno de la obra teatral Coqueluche.

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Julieta Poggio comunicó una triste noticia en su cuenta de Instagram, alertando a sus seguidores tras haber sido víctima de un robo. "Me puse a llorar mal", reveló la joven en su descargo, a días del debut de la obra teatral Coqueluche.

A través de sus stories de Instagram, la semifinalista de GH compartió los datos y una fotografía del hombre que le robó y lanzó una denuncia para que sus seguidores tengan cuidado. “Esta persona me robó el día de ayer. Didi Argentina no hacen nada para ayudarme! Tengan cuidado!”, escribió la joven que recientemente se separó de su novio, Lucca Bardelli.

“Yo le dije ‘cuando llegues tocá el viaje 1°A’, y cuando llegó, cobró el viaje y no lo entregó. Se robó los pelos, decime, ¿Qué hace un motoquero con unas extensiones de pelo?", siguió Julieta en su descargo, indignada. Por último, reveló: "Me puse a llorar mal, me agarró una crisis de mucha impotencia”.

Cuándo se estrena Coqueluche, la obra de Julieta Poggio y dos actrices de Esperando la carroza

La actriz está a pocos días de estrenar Coqueluche, el próximo miércoles 16 de agosto. La obra clásica del teatro argentino estará adaptada y dirigida por José María Muscari y "es una comedia que cuenta la historia de una joven que está al cuidado de unas monjas en un internado hasta que son invadidas por la epidemia de la tos convulsa". "Entonces la madre superiora deja a la joven al cuidado de una actriz diva del teatro que vive en la mansión de al lado para preservar a la joven del contagio. La diva está pasando un fin de semana con su amante galán mucho más joven y la llegada de la chica a quien hay que educar y refinar se complejiza cuando aparece de sorpresa el hijo de la diva y comienzan los enredos por no decir la verdad", reza la sinopsis.

La puesta que se presentará en el Multiteatro Comafi (Avenida Corrientes 1283, CABA) estará protagonizada por Poggio, Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan. Esta es la primera vez desde el rodaje de Esperando la carroza que Blum y Villa coinciden en un trabajo, motivo por el que hay mucha expectativa con lo que pueda suceder en escena entre las actrices.