Telekino 2245: resultados del sorteo del 13 de noviembre y controlar cartón

Controlar el cartón del Telekino es lo que habitualmente realizan todos los participantes de este sorteo que se emite por Canal 9, desde las 13 horas del domingo, en Argentina. Los números que salen en este juego y en el Rekino son publicados en vivo por El Destape. El repaso de los resultados del Telekino 2245 y Rekino de hoy domingo 13 de noviembre.

Además de la modalidad original de Telekino, Rekino también sortea semanalmente con el número del cartón (parte izquierda del mismo) diversos premios. Entre los mismos, pueden haber autos, electrodomésticos o viajes. Sólo son válidos los cartones vendidos, habiendo ganadores diferentes todas las semanas.

Un albañil ganó 22 millones y tuvo una peligrosa reacción

Hace unos meses trascendió una historia insólita: un albañil de la provincia de Chaco obtuvo 22 millones de pesos. Tal fue su sorpresa por acertar los cinco números de la Poceada que reaccionó de una forma muy peligrosa. "Me quedé duro", aseguró.

“Esa noche me llegó el extracto a mi celular y me puse a controlar, tranquilo. Cuando vi que tenía los cinco números me quedé duro. Me empezó a doler el pecho, no podía hablar”, aseguró Daniel, en diálogo con Diario Norte. Asegurando que siempre se caracterizó por acertar la mayoría de los números, el albañil recalcó: "Siempre le pegaba hasta cuatro números, estaba muy cerca, el jueves por la noche antes de apostar mis números de siempre, decidí que la maquina le tire los números al azar, y fue con ese cartón”.

Con el dinero obtenido, Daniel y su familia decidieron disfrutar de vacaciones y ayudar a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. "Nunca supimos que es eso, porque no nos alcanza la plata para poder llevar a nuestras dos hijas, junto con mi esposa unos días por ahí. Quiero abrir mi propio taller metalúrgico y también un comedor para ayudar a los chicos y a la gente de mi barrio”, expresó el ganador.

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.