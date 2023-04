Los números que menos salen en el Telekino

Como cualquier juego de probabilidad, hay algunos números que a lo largo de su existencia terminaron saliendo menos en Telekino. Para anotar y evitar la próxima vez que juegues.

El Telekino, uno de los juegos de lotería más populares de Argentina, es una apuesta sencilla ofrecida por el tradicional Banco Popular de Ahorro de Tucumán que distribuye grandes sumas de dinero en premios de bienes raíces y automóviles, entre otros. El juego se jugó por primera vez en abril de 1992 y, después de 30 años, su éxito es masivo y abrumador, convirtiéndolo en una opción principal entre el público argentino.

Para jugar, se sacan individualmente 15 pelotitas de 25 para crear una selección aleatoria para el sorteo. Los 15 aciertos, los 11 dígitos y el modo Rekino son las combinaciones ganadoras. Si no hay ganadores, el dinero se acumula para el próximo sorteo. El modo Rekino se juega con el mismo sorteo que Telekino, y siempre hay uno o más ganadores, lo que significa que el premio mayor va para el jugador que obtiene la mayoría de los números correctos.

La característica más notable de este juego es que los números en la tarjeta de Telekino ya están elegidos al azar, por lo que los jugadores no necesitan seleccionarlos, solo elegir la tarjeta que más les guste para participar. En caso de no haber ganadores, el premio es acumulado.

Además de los sorteos de Telekino y Rekino, hay un sorteo adicional cada semana para el número de la tarjeta de Telekino. Este sorteo extra otorga premios como vehículos, viajes a las principales atracciones del país y electrodomésticos, y solo participan los boletos vendidos, garantizando un ganador cada vez.

Todas las claves para elegir los mejores números y evitar los que menos salen

El sorteo oficial y la transmisión de Telekino son los domingos por la tarde y se pueden seguir desde cualquier parte de Argentina a través del Canal 9 o la plataforma oficial de streaming del juego.

Ganar en Telekino no es tan fácil como parece, y la tarjeta a menudo queda vacante durante semanas, con el dinero del premio acumulándose en millones de pesos argentinos. Sin embargo, se han visto algunas estrategias y trucos en numerosos boletos ganadores que pueden mejorar las posibilidades de ganar de un jugador.

Los números que menos salen

Una estrategia clave es elegir números con la máxima separación posible, ya que casi todas las tarjetas exitosas estudiadas por expertos tienen una diferencia máxima de 4. Optar por números contiguos también es una buena estrategia, con la simetría perfecta alrededor de 3 a 5 números consecutivos.

También se recomienda establecer dos dígitos fijos que se repiten más y luego apostar por las combinaciones restantes. Aplicar conceptos matemáticos también puede ser útil, especialmente al sumar los números en la tarjeta. En casi todos los boletos ganadores, la suma de los números está entre 180 y 192.

Los tres números que más salen en el Telekino son el 24, hace siete sorteos no sale, el 23, porque no sale hace seis sorteos, y el 25 y el 9 porque no aparecen hace tres sorteos; mientras que el 19, el 13 y el 6 no salen hace dos sorteos.