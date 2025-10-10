Verónica Llinás y Tomás Fonzi vivieron un insólito momento en plena función.

Verónica Llinás compartió en sus redes sociales un fragmento de un momento vivido junto a sus compañeros de la obra de teatro Una Navidad de Mierda. Los artistas debieron frenar la obra por un corto lapso de tiempo ya que se tentaron por la risa de una de las personas que estaba entre el público.

Lo inusual de la carcajada de esta espectadora era que lanzaba un alarido cada algunos segundos y eso puso a reír sin parar a todos los presentes, incluso a los propios actores. En el video se puede ver cómo Llinás junto a Tomás Fonzi, Alejo García Pintos y Anita Gutiérrez se tientan sin poder controlar la risa y luego se dejan llevar por la carcajada.

Ante esa situación, la persona con la risa contagiosa y graciosa continuaba tentada, por lo que los actores en el ecenario volvían a caer en la misma trampa y no pudieron seguir la obra por un par de minutos en los que se rieron hasta llorar. En el pie de foto de su posteo, Verónica Llinás escribió: "Hay risas que son imposibles de sobrellevar. Ayer en Una Navidad De Mierda una espectadora nos hizo desbarrancar. Tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder seguir. Qué fiesta por favor! Gracias!".

Por supuesto que en la sección de comentarios de la publicación de Verónica Llinás se llenó de mensajes de admiración hacia su labor; algunos de ellos fueron: "La semana pasada fui a ver la obra. Soy muy fan tuya y honestamente hacia muchisimo tiempo que no me reía tanta y con tanta gana como el tiempo que dura la obra. Salí con dolor en los pomulos" y "Qué bueno, tanta alegría de esa espectadora es para celebrar lo que genera la obra, alegría al alma. Esa señora lo disfruto y le hizo bien a ella y a uds".

Verónica Llinás.

El emotivo posteo de Verónica Llinás, dedicado a su difunto esposo

"Hoy habrías cumplido años, mi amor. Vaya uno a saber por qué mares estarás navegando ahora, siempre con tu buen humor y tu sonrisa socarrona, haciendo ridículas poses de físico-culturista para las fotos. Quiero recordarte así, siendo feliz, haciendo lo que más te gustaba, viajar juntos. Guido Goretti", escribió la actriz de tiras como Viudas e Hijos del Rock and Roll y Educando a Nina en el pie de foto de su posteo.