En el Barro: qué actrices se suman a la segunda temporada de la serie de Netflix.

En el Barro, la serie spinoff de El Marginal, se convirtió en la producción argentina más vista de Netflix desde el reciente estreno de su primera temporada. La segunda temporada, que llegará en 2026, contará con importantes nombres de actrices y actores que se suman al reparto.

En el Barro sigue la historia de Gladys (Ana Garibaldi), la viuda de Mario Borges (encarnado por fallecido Claudio Rissi a lo largo de cinco temporadas en El Marginal) quien cae presa en el penal La Quebrada. Allí, deberá tejer alianzas y enfrentarse a condenadas muy peligrosas como "La Zurda" (Lorena Vega) y "La Gallega" (Ana Rujas), entre otras. La primera temporada de En el Barro culminó con un duro enfrentamiento entre Gladys (Ana Garibaldi) y "La Gallega" (Ana Rujas), que culminó con la muerte de esta última. Esta situación le complicará la salida de la cárcel a la protagonista, quien hizo un negocio de intercambio de información con Antín (Gerardo Romano) a cambio de su libertad.

Además de los actores mencionados, la primera temporada de En el Barro contó con las actuaciones de Rita Cortese, Valentina Zenere, Marcelo Subiotto, Juan Gil Navarro, Michel Noher, Payuca, María Becerra, Pablo Rago, Silvina Sabater, Alejandra "Locomotora" Oliveras, Juana Molina y Cecilia Rossetto, entre otras figuras. Y la segunda temporada, que ya se filmó y saldrá durante el 2026, tendrá importantes fichajes encabezados y el protagónico de Eugenia "La China" Suárez en el rol de Nicole, una prostituta vip.

La actriz Verónica Llinás se sumará como villana en la segunda temporada de En el Barro, que también contará con las incorporaciones de Victorio D'Alessandro, Charo López y una participación especial de L-Gante, en una escena de "alto voltaje" junto a Carolina Kopelioff. Por el momento no trascendieron más nombres de figuras, aunque según Diario Show la actriz Juana Molina no sería de la partida en los próximos capítulos.

¿En el Barro tendrá temporada 3?

Por el momento Netflix no confirmó que se esté trabajando en una tercera temporada de En el Barro. La primera, una tanda de 8 capítulos, ya está disponible para ver en la plataforma de streaming.