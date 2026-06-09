De las tapas al postre premium: el nuevo restaurante que trae el verdadero ritual de las vinotecas españolas a Buenos Aires

En medio de la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires, hay un sitio que se destaca por poner el foco en el vino y combinar una experiencia íntima con tapas españolas. Se trata de Joaquín Vasco Wine Spot un nuevo espacio orientado a disfrutar del ritual de la copa, el tapeo y el encuentro.

Así es el Wine Spot de Joaquín Vasco: un lugar que revive las vinotecas españolas

Ubicado dentro de Chateau Portal de Nordelta, el proyecto amplía el universo creado por Joaquín Vasco —referente de la tarta de queso española en Buenos Aires— con un formato más íntimo y orientado al ritual de las clásicas vinotecas y barras españolas.

Todo sucede en un clima sereno y elegante, donde la experiencia invita a compartir y a disfrutar sin apuro. El espacio cuenta con un pequeño y cálido salón, dos barras, mesas al aire libre y dos salas privadas en el primer piso, pensadas para degustaciones, reuniones y celebraciones especiales.

Uno de los ejes centrales del lugar es su selección de vinos de alta gama, curada especialmente con etiquetas mendocinas y líneas exclusivas, difíciles de encontrar en el mercado tradicional. Pero la idea no es solo ofrecer vinos premium, sino construir una carta con personalidad propia, integrada por bodegas y productores que dialogan con la identidad del proyecto y acompañan su oferta gastronómica.

En la cocina, el foco está puesto en las tapas españolas de edición limitada, que van rotando según temporada y disponibilidad. Entre las opciones aparecen: aceitunas ibéricas, jamón bellota, ventresca y una selección de quesos gourmet, como brie o camembert con miel trufada. También sobresale el tartín de cebolla caramelizada, queso parmesano y champiñones, pensado especialmente para maridar las distintas copas de vino.

Además, el menú cuenta con platos tradicionales inspirados en España, como gazpacho, pan tomaca, natillas y arroz con leche, reforzando la idea de una experiencia atravesada por sabores ibéricos. Como cierre del recorrido aparecen las ya conocidas tartas de queso de Joaquín Vasco, incluyendo versiones y ediciones limitadas, que continúan siendo uno de los sellos distintivos de la marca.

Horarios y ubicación de Joaquín Vasco Wine Spot