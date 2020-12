Entre el miércoles 2 y el jueves 3 de diciembre, se entregaron en Miami los Premios PRODU, otorgados a la industria del entretenimiento de toda la región. Y una de las grandes homenajeadas de la noche fue, ni más ni menos, que Susana Giménez.

La ceremonia con la que un jurado compuesto por más de trescientos profesionales de la televisión busca reconocer la excelencia en la producción latina se llevó a cabo mediante una emisión en live stream. Y, a la hora de agradecer su reconocimiento mediante una videollamada, la conductora argentina fue protagonista de uno de sus habituales bloopers.

“Los Premios PRODU me tienen... ¡No puedo creer! Richard y Roko (Izarra) me lo dieron en el 2002 el premio. Este se llama Reconocimiento a una vida dedicada al arte. Me parece que es como mucho. Suena muy importante. Se me salieron los zapatos de lo importante que es...”, dijo la diva haciendo gala de su espontaneidad, mientras intentaba acomodarse el calzado.

Y luego, haciendo referencia a la pandemia del coronavirus que afectó al mundo entero y que obligó, entre otras cosas, a que la entrega del 2020 se hiciera de manera virtual, continuó: “Espero que tengan una ceremonia fabulosa, porque este ha sido un año muy malo, muy feo... ¡Inolvidable! Por suerte, falta poco para que termine. Que sean felices, que estemos todos sanos y que se termine este horror que pasamos, este bicho horroroso”.

Finalmente, Susana agradeció a los responsables de la premiación pero, fundamentalmente, remarcó “al público que me sigue desde hace tanto tiempo” y que fue el que la apoyó durante más de cinco décadas de carrera. Además de la diva, a quien describieron como “simpática, histriónica y alguien que rompió con todos lo moldes, hace lo que quiere, ha logrado conquistar a todos los argentinos y es un ícono de la televisión latinoamericana”, también fue homenajeada la actriz colombiana, Sofía Vergara por haber logrado triunfar en Hollywood.

Susana Giménez fue humillada por Víctor Hugo Morales

El periodista Víctor Hugo Morales fue invitado al programa especial que Susana Giménez prepara por la muerte de Diego Armando Maradona. El uruguayo, fiel a su estilo y convicciones, rechazó la propuesta e hizo pública su decisión humillando a la diva.

Al aire de su programa en C5N, el mítico relator que estuvo junto al Diez en diferentes programas que juntos condujeron (De zurda y De la mano del 10, ambos por TeleSur) aseguró: "Con todo respeto, esta semana me invitaron al programa de Susana. A esta altura no estoy en condiciones de disfrutar de esa invitación. Muchas gracias igual".

"Vean ustedes cómo Susana puede ser una persona muy política, muy entregada a todo lo que es el establishment. No hay ningún tipo de reparo a su labor política influyente, sin ningún tipo de duda. Pero eso sí, para la derecha. Diego no puede. Susana, sí", manifestó Víctor Hugo, quien procedió a pasar un informe al aire de su programa en donde la diva se ve muy cercana a ex presidentes de la Nación como lo fueron Fernando De La Rúa, Carlos Ménem y hasta el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.