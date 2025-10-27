La durísima advertencia de Fantino a Milei en vivo tras las elecciones: "Ojo"

El periodista Alejandro Fantino le lanzó una durísima advertencia al presidente Javier Milei después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Qué le dijo en el canal de stream Neura.

"Está la mesa servida para que Argentina saque las leyes que necesita y que haya un cambio profundo en serio. Y que ustedes que tienen 18, 20 y 25 años vayan a buscar laburo con una nueva ley laboral, que haya un nuevo sistema previsional y que cambie Argentina profundamente en las bases", explicó Fantino, quien siguió: "Ahora sí se abrieron las aguas del Mar Rojo".

Luego, el periodista recordó las elecciones legislativas de 2017. "Ojo que a Macri también se le abrieron las aguas del Mar Rojo y casi se va antes. Ojo", expresó.

"Ojo porque es muy difícil decidir en el triunfo, es más fácil tomar decisiones en la derrota que en el triunfo", insistió Fantino y concluyó: "Vuelven los amigos del campeón, vuelve otra vez el ego. Ojo".

Las críticas de Fantino a Milei

En los días previos a las elecciones, Fantino le hizo críticas al Presidente, con cuestionamientos que no le había comentado en el primer año y medio de gobierno. "Flaquito, Javi, no uses más la palabra esfuerzo. No estás haciendo ningún esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo, no sabe lo que es el esfuerzo, no saben. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase", le dijo el periodista semanas atrás, antes de agregar: ""Yo hoy me siento muy mal. No mal, muy mal".