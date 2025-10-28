Fantino hizo una insólita defensa de Milei y Rial lo humilló en vivo.

El periodista Alejandro Fantino intentó hacer una insólita defensa del presidente Javier Milei, pero su compañero Jorge Rial lo humilló en vivo. Qué se dijeron ambos periodistas en Carnaval Stream.

Para Fantino, todo el "sistema", donde incluyó a los medios de comunicación, "se le puso en funcionamiento en contra" a Milei "hace dos meses para echarlo". "¿Por qué no hacemos un balance del sistema? Hagamos un balance del sistema, Fanta", le pidió Rial.

"A ver quién tiene más y quién tiene menos. Vamos a los medios de comunicación. Decime cuántos medios tiene en contra Milei y cuántos a favor", prosiguió Rial e insistió: "¿Querés que te diga los que tiene a favor? Ya te los digo: TN, A24, La Nación Más, Clarín, La Nación. Ahí, Viviana Canosa mencionó "El Observador", medio de Luis Majul en el que ella trabajó.

Luego, Fantino siguió con su defensa al Gobierno con un fuerte cruce a Jorge Rial. "Estás tirando juicios sintéticos a priori. No te pongas loco".

Para Fantino, TN no está "a favor del Gobierno"

"¿TN a favor del Gobierno? En el último tiempo, ¿les parece?", preguntó Alejandro Fantino, a lo que Jorge Rial contestó: "Sí, totalmente. Clarín es oficialista siempre". Sin embargo, Fantino consideró que "en los últimos meses no era todo el sistema a favor" pero, cuando le mencionaron a Jonatan Viale, opinó: "Jony Viale no es Clarín". "Fanta, Milei ya es parte del sistema. No vendan más que el sistema está en contra", sentenció Rial.