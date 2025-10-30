Fantino dijo lo que realmente piensa de Milei y los libertarios estallaron: "No se enojen"

Fantino contó la realidad de la economía y los libertarios estallaron: "No se enojen".

El periodista Alejandro Fantino contó la triste realidad de la economía argentina bajo el gobierno de Javier Milei e hizo estallar a los libertarios en las redes sociales. Qué dijo en el canal de stream Neura.

"Entre Santa Fe y Córdoba, las dos provincias, hay aproximadamente unas 400 empresas, desde chiquititas a grandes, que se dedican a la industria de tractores", explicó Fantino.

Luego, el periodista contó: "Así como lo están escuchando. Entre chiquititas y grandes, hay una empresa que hace tornillos para la llanta del tractor, hay otra que hace espejito retrovisor para el tractor, no sé. Una hará la butaca, otra hará el carburador. Pero se dedican a eso". "Como en su momento había fábricas de cosechadoras y había millones de empresas alternativas que laburaban", agregó.

Inmediatamente después, hizo un relato que refleja la triste realidad de la economía argentina. "¿Qué te dicen hoy? Porque es un dato fáctico. De las 400 empresas ligadas a productos de tractores, cerraron en el último año y medio 150. No se enojen, yo lo planteo. Lo planteo filosóficamente para que lo debatamos", concluyó.

Qué le dijo Javier Milei a Alejandro Fantino

Después de las elecciones, Fantino dio detalles sobre una conversación privada que tuvo con Javier Milei. "Yo hablé con él anoche", contó Fantino en Cónclave, el programa que sale por Carnaval Stream. "Da la sensación que lo que viene es que hay un cambio en la forma de hacer política, que hay una apertura", explicó.