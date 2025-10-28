Fantino filtró una charla privada con Milei y dijo lo que va a hacer tras ganar las elecciones: "Se viene".

El periodista Alejandro Fantino contó que tuvo una conversación con el presidente Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. Qué le dijo Milei.

"Yo hablé con él anoche", contó Fantino en Cónclave, el programa que sale por Carnaval Stream. "Da la sensación que lo que viene es que hay un cambio en la forma de hacer política, que hay una apertura", explicó.

Luego, el periodista continuó: "Si ustedes me dicen 'eje de lo que viene', ustedes vieron lo que volaron los bonos hoy".

"Le van a dar al Gobierno, le van a patear un montón de vencimientos públicos y privados, entonces va a estar más cómodo a nivel financiero", siguió e insistió: "Me dicen que va a volcar guita, va a haber un poco más de plata para reactivar la economía en el día a día. Podría volver algo de obra pública, esto es todo en potencial". "Tenemos un gobierno relanzado, con un apoyo notorio de Estados Unidos", concluyó.

La opinión sobre "la reelección"

Luego, la periodista Viviana Canosa opinó que Milei "va camino a la reelección", a lo que Fantino le paró el carro: "Es muy temprano, Vivi. Se lo dijeron pero la tiró afuera". "¿Y con la micro qué pasaría?", le preguntó Canosa, y Fantino respondió: "Otra cosa: ninguno en el Gobierno esperaba tener los números para blindar vetos".