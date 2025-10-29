Fantino defendió a Milei en pleno vivo y Canosa lo humilló al aire: "Que la..."

La pícara frase de Viviana Canosa a Alejandro Fantino.

Alejandro Fantino vivió un momento incómodo durante la transmisión de Carnaval, el canal de streaming que comparte con Viviana Canosa, Jorge Rial y Fabián Doman. Todo comenzó cuando el periodista aseguró que “Milei tiene ofertas en Estados Unidos para dar clases por todos lados”, una frase que generó la reacción inmediata de sus compañeros.

“¿Por qué no las acepta?”, preguntó Doman con ironía, mientras Canosa sumó entre risas: “Que las acepte”. La burla desató las carcajadas en el estudio, mientras Fantino intentaba sostener su postura sobre el prestigio académico del mandatario.La tensión creció cuando los tres colegas comenzaron a reírse frente a él.

Molesto, Fantino se defendió señalando que sus dichos se basaban en información de primera mano. Sin embargo, las bromas no cesaron y el intercambio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la reacción incómoda del conductor libertario. Tras esto, el famoso periodista político habló sobre cuáles serán las próximas medidas de Javier Milei.

Alejandro Fantino habló de los próximos pasos de Javier Milei

Tras la victoria electoral de La Libertad Avanza, Alejandro Fantino contó que habló con el presidente la noche del domingo y adelantó algunos movimientos del Gobierno. “Podría volver algo de obra pública”, aseguró, al tiempo que celebró el “apoyo notorio de Estados Unidos”. Cuando Canosa comentó que Milei ya planea su reelección, el conductor respondió: “Es muy temprano, Vivi. Se lo dijeron, pero la tiró afuera”. Finalmente, sostuvo que “ninguno esperaba tener los números para blindar vetos”, en referencia al resultado legislativo que consolidó el poder del oficialismo.